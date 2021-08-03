Стосунки— це коли легко та просто. Чому не потрібно боятися порвати токсичний зв'язок

Стосунки — це не робота. До психологів, які говорять, що над стосунками потрібно працювати, не ходіть.

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Стосунки — це не будівництво. Ще чого не вистачало. Хто, хоч раз будував хоча б у дитинстві, хоча б халабуду з нуля, той зрозуміє про що я. Поки побудуєш — пів дня пройде, і до вечора вона завалиться.

Стосунки — це коли легко та просто.

Це коли отримуєш задоволення від перебування з людиною поруч. Коли в ній нічого не дратує. А то, що дратує, — не фонить тобі. Це коли смієтеся разом із одного й того ж, коли дивитеся в одну сторону і ти тільки подумала, а він — зробив. Або навпаки.

Стосунки повинні бути здоровими, чесними та прозорими. Ось і все, що потрібно розуміти про стосунки.

Якщо ти напружуєшся, пихкаєш, жертвуєш, будуєш, терпиш, плачеш, працюєш над стосунками нескінченно, то подумай — воно тобі треба взагалі все це? Якщо ти в напрязі, то де тут задоволення?

Але більшість, звичайно, не кине токсичні відносини. Через слабість і боягузтво. Через побоювання залишитися одному.

Але боятися потрібно не цього. Боятися потрібно, коли ти залишаєшся один на один із собою і не впізнаєш сам себе.

Першоджерело.