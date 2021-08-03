Отношения – это когда легко и просто. Почему не нужно бояться порвать токсичную связь

Отношения — это не работа. К психологам, которые говорят, что над отношениями нужно работать — не ходите.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Отношения — это не стройка. Еще чего не хватало. Кто, хоть раз строил хотя бы в детстве, хотя бы халабуду с нуля, тот поймет о чем я. Пока построишь — полдня пройдет и к вечеру она завалится.

Отношения — это когда легко и просто.

Это когда получаешь удовольствие от нахождения с человеком рядом. Когда в нем ничего не раздражает. А то, что раздражает — не фонит тебе. Это, когда смеетесь вместе с одного и того же, когда смотрите в одну сторону и ты только подумала, а он — сделал. Или наоборот.

Отношения должны быть — здоровыми, честными и прозрачными. Вот и все, что нужно понимать по поводу отношений.

Если ты напрягаешься, пыхтишь, жертвуешь, строишь, терпишь, плачешь, работаешь над отношениями бесконечно, то подумай — оно тебе надо вообще все это? Если ты в напряге, то где тут удовольствие?

Но, большинство, конечно, не бросит токсичные отношения. Из-за слабости и трусости. Из-за боязни остаться одному.

Но бояться нужно не этого. Бояться нужно, когда ты остаешься один на один с собой и не узнаешь сам себя.

Первоисточник.