Жена Виктора Павлика прокомментировала слухи о его смерти

В сети распространяют фейковую новость о смерти Виктора Павлика. Его жена Екатерина Репяхова отреагировала на негативные слухи.

В сети появилась информация о смерти 58-летнего украинского певца Виктора Павлика. Об этом у себя на странице сообщила его жена, блогер Екатерина Репяхова, которая по совместительству его концертный директор.

Так, она опубликовала снимок экрана со страницы в Фейсбук на котором видно новость с заголовком: "Остановка сердца... Наш любимый артист Виктор Павлик... Молодая жена сообщила печальную весть". Новость проиллюстрирована коллажем с фото Виктора Павлика в реанимации и фотографией из молодости.

Виктор Павлик Фото: instagram.com/repyahovakate/

Эта новость возмутила молодую избранницу певца, ведь на самом деле информация не соответствует действительности.

"Извините, но Фейсбук — это какая-то помойка", — отреагировала на публикацию Екатерина у себя на странице в Инстаграм.

Виктор Павлик Фото: instagram.com/repyahovakate/

Уже через несколько часов блогерша показала совместное видео с мужем, которое подписала словами: "Живой. Через год у меня уже будет пенсионером 40 лет непрерывного стажа".

На видео Виктор Павлик целует молодую жену, в то время, как она у него спрашивает: "Франкович, ну ты как? Сердце нормально? Не остановилось? Все нормально? Там писали журналисты, что у тебя сердце остановилось". На что Виктор Павлик ответил, что через 10 дней он получит удостоверение человека с инвалидностью. Вероятно, речь идет о группе, из-за операции на сердце, которую певец перенес в мае 2024 года, во время которой у него была полная остановка сердца.

Напомним, ранее мы писали, что Виктор Павлик рассказал о последствиях операции на сердце.

Кроме этого, Фокус писал, что жена Виктора Павлика призналась, что ее раздражает в певце.