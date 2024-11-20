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Стиль життя

Дружина Віктора Павліка прокоментувала чутки про його смерть

Катерина Репяхова висловилася про смерть Віктора Павліка, Катерина Репяхова, Віктор Павлік, помер Віктор Павлік, діагноз Віктор Павлік
Фото: instagram.com/repyahovakate/ | Катерина Репяхова та Віктор Павлік

У мережі поширюють фейкову новину про смерть Віктора Павліка. Його дружина Катерина Репяхова відреагувала на негативні чутки.

У мережі з’явилася інформація про смерть 58-річного українського співака Віктора Павліка. Про це у себе на сторінці повідомила його дружина, блогерка Катерина Репяхова, яка за сумісництвом його концертна директорка.

Так, вона опублікувала знімок екрана зі сторінки в Фейсбук на якому видно новину з заголовком: "Зупинка серця… Наш улюблений артист Віктор Павлік… Молода дружина повідомила сумну звістку". Новина проілюстрована колажем з фото Віктора Павліка в реанімації та фотографією з молодості.

Катерина Репяхова висловилася про смерть Віктора Павліка, Катерина Репяхова, Віктор Павлік, помер Віктор Павлік, діагноз Віктор Павлік Fullscreen
Віктор Павлік
Фото: instagram.com/repyahovakate/

Ця новина обурила молоду обраницю співака, адже насправді інформація не відповідає дійсності.

"Вибачте, але Фейсбук — це якась помийка", — відреагувала на публікацію Катерина у себе на сторінці в Інстаграм.

Катерина Репяхова висловилася про смерть Віктора Павліка, Катерина Репяхова, Віктор Павлік, помер Віктор Павлік, діагноз Віктор Павлік Fullscreen
Віктор Павлік
Фото: instagram.com/repyahovakate/

Вже через кілька годин блогерка показала спільне відео з чоловіком, яке підписала словами: "Живий. Через рік в мене вже буде пенсіонером 40 років безперервного стажу".

На відео Віктор Павлік цілує молоду дружину, в той час, як вона у нього запитує: "Франкович, ну ти як? Серце нормально? Не зупинилося? Все нормально? Там писали журналісти, що в тебе серце зупинилося". На що Віктор Павлік відповів, що через 10 днів він отримає посвідчення людини з інвалідністю. Ймовірно, мова йде про групу, через операцію на серці, яку співак переніс у травні 2024 року, під час якої у нього була повна зупинка серця.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віктор Павлік розповів про наслідки операції на серці.

Крім цього, Фокус писав, що дружина Віктора Павліка зізналася, що її дратує в співаку.