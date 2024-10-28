Принимают за ребенка: 23-летняя женщина "застряла" в теле восьмилетней девочки (фото)

Заболевание Шоны Рэй проявилось после того, как в шестимесячном возрасте у нее обнаружили опухоль мозга. Химиотерапия спасла ей жизнь, но нарушила работу гипофиза, что остановило ее рост.

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23-летняя Шона Рэй из США, звезда реалити-шоу "Я — Шона Рэй", делится со зрителями своей повседневной жизнью, рассказывая о тяжелом состоянии после болезни. Об этом пишет Lad Bible.

Из-за перенесенного в детстве рака мозга гипофиз девушки не развивается полноценно, что привело к гипофизарному нанизму. Ее рост составляет всего 3 фута 10 дюймов (117 см), а вес — 50 фунтов (23 кг).

Шона объяснила, что ей не нравится описание "женщина, застрявшая в теле восьмилетнего ребенка".

"Это неточное определение. Я не застряла в теле восьмилетнего ребенка. У меня просто низкий рост, но мое тело повзрослело и прошло через половое созревание, как и у других 23-летних", — сказала она.

Телешоу и активность Шоны в социальных сетях помогают ей разрушать стереотипы о людях с гипофизарным нанизмом Фото: TLC

Заболевание Шоны возникло после того, как в возрасте шести месяцев у нее обнаружили опухоль мозга. Химиотерапия спасла ей жизнь, но вызвала нарушение работы гипофиза, что остановило рост и замедлило выработку гормонов.

Телешоу и активность Шоны в социальных сетях помогают ей разрушать стереотипы о людях с гипофизарным нанизмом. В беседах с поклонниками и журналистами она также поднимает тему трудностей в повседневной жизни. Например, на одном из медосмотров сотрудники отказались отпустить ее домой без "сопровождения взрослого", так как приняли ее за ребенка.

Кроме того, Шона рассказывает о вызовах на личном фронте, признавая, что некоторые люди интересуются ею неискренне.

"Я научилась распознавать людей с нечестными намерениями. Они воспринимают меня скорее как объект для изучения, а не личность", — отметила американка.

Несмотря на трудности, Шона продолжает жить активно, вдохновляя людей своим примером и доказывая, что рост не определяет личность и возможности.

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