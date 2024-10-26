Потерял память: вышедший из комы пенсионер думает, что ему 24 года (фото)

Лучано Д'Адамо попал в аварию, после которой потерял память. Когда он пришел в себя, рядом с ним находились жена и сын, но он их не узнал.

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68-летний Лучано Д'Адамо из Италии, которого сбила машина и который оказался в коме, потерял более 40 лет воспоминаний. Об этом пишет IL Messaggero.

В 2019 году итальянец попал под машину, и после выхода из комы последним, что он помнил, был момент, когда он покинул свой дом в Риме в 1980 году.

В больнице рядом с ним находились его жена и сын, но он их не узнал. В его памяти оставался только тот период, когда он готовился к свадьбе со своей девушкой, и он не понимал, кто эта женщина рядом с ним. Лучано не помнил свою супружескую жизнь и даже не узнавал себя в зеркале, пытаясь осознать, что видит в отражении собственное лицо. Когда он проснулся, первое, что попросил у медсестры, — возможность позвонить матери. Однако он не узнал мобильный телефон, который ему протянули, так как в 1980 году такие устройства еще не были распространены.

Мужчина также не помнил, что его мать умерла, и ему пришлось привыкать ко всем событиям, которые произошли в его жизни с семьей и друзьями между 1980 и 2019 годами.

Мужчина помнил, как покинул свой дом в Риме в 1980 году Фото: Il Messaggero Лучано Д'Адамо в молодости Фото: Il Messaggero

Адаптация к технологическим изменениям последних десятилетий оказалась особенно сложной. Лучано был ошеломлен, когда ехал в машине с навигационной системой, которая на экране указывала, где и когда поворачивать.

"Иногда я встречаю кого-то, кто здоровается со мной. Это, вероятно, старый знакомый, но я не знаю, кто это. Из вежливости делаю вид, что его узнаю, и отвечаю тем же", — рассказал он.

Он также поделился, что иногда говорит, будто хотел бы полетать на самолете, хотя, как ему кажется, никогда этого не делал.

С момента выхода из комы после наезда автомобиля он работает с врачами, чтобы заново научиться социализироваться и попытаться восполнить утраченные пробелы в памяти.

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