Втратив пам'ять: пенсіонер, який вийшов із коми, думає, що йому 24 роки (фото)

Лучано Д'Адамо потрапив в аварію, після якої втратив пам'ять. Коли він прийшов до тями, поруч із ним перебували дружина і син, але він їх не впізнав.

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68-річний Лучано Д'Адамо з Італії, якого збила машина і який опинився в комі, втратив понад 40 років спогадів. Про це пише IL Messaggero.

У 2019 році італієць потрапив під машину, і після виходу з коми останнім, що він пам'ятав, була мить, коли він залишив свій будинок у Римі у 1980 році.

У лікарні поруч із ним перебували його дружина і син, але він їх не впізнав. У його пам'яті залишався тільки той період, коли він готувався до весілля зі своєю дівчиною, і він не розумів, хто ця жінка поруч із ним. Лучано не пам'ятав свого подружнього життя і навіть не впізнавав себе в дзеркалі, намагаючись усвідомити, що бачить у відображенні власне обличчя. Коли він прокинувся, перше, що попросив у медсестри, — можливість зателефонувати матері. Однак він не впізнав мобільний телефон, який йому простягнули, тому що в 1980 році такі пристрої ще не були поширені.

Чоловік також не пам'ятав, що його мати померла, і йому довелося звикати до всіх подій, які відбулися в його житті з сім'єю і друзями між 1980 і 2019 роками.

Чоловік пам'ятав, як покинув свій будинок у Римі в 1980 році Фото: Il Messaggero Лучано Д'Адамо в молодості Фото: Il Messaggero

Адаптація до технологічних змін останніх десятиліть виявилася особливо складною. Лучано був приголомшений, коли їхав у машині з навігаційною системою, яка на екрані вказувала, де і коли повертати.

"Іноді я зустрічаю когось, хто вітається зі мною. Це, ймовірно, старий знайомий, але я не знаю, хто це. З ввічливості роблю вигляд, що його впізнаю, і відповідаю тим самим", — розповів він.

Він також поділився, що іноді каже, ніби хотів би політати на літаку, хоча, як йому здається, ніколи цього не робив.

З моменту виходу з коми після наїзду автомобіля він працює з лікарями, щоб заново навчитися соціалізуватися і спробувати заповнити втрачені прогалини в пам'яті.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік витратив 10 років на геніальну помсту сусідові. Він посадив низку невеликих дерев, які з часом виросли вище його будинку. У результаті цього світло перестало проникати у двір сусідів.

Також стало відомо, що 35-річна жінка розкрила свій секрет молодості. Крістн Волмслі дякує за свою красу "круглому обличчю і повним щокам", але в неї є один трюк, яким вона вирішила поділитися з підписниками в соцмережах.