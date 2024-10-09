Називають підлітком: 35-річна жінка розкрила свій секрет молодості (відео)

Крістн Волмслі дякує за свою молодість "круглому обличчю і повним щокам", але у неї є один трюк, яким вона вирішила поділитися з підписниками в соцмережах.

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35-річна Крістн Волмслі стверджує, що через її хитрі "антивікові прийоми" її часто приймають за підлітка. Нещодавно вона розкрила один із секретів своєї молодості. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Жінка дякує за молодість "круглому обличчю і повним щокам", але в неї є ще один трюк у рукаві. У ролику, що набрав понад 2,2 млн переглядів, вона розповідає про хак за 17 доларів.

"Я почала помічати зморшки у віці 33 роки, але тільки коли наносила макіяж. Тому я вивчила домашні засоби й методи лікування. Після того як лікар порекомендував мені силіконові пластирі, я стала їх використовувати. Я користуюся ними всього кілька місяців, але результати помітні відразу", — сказала вона.

Волмслі також зазначила, що її іноді дратує, коли її сприймають за підлітка, тому що вона не дуже любить розповідати про себе.

"Я пам'ятаю, як мені кілька разів відмовляли в купівлі алкоголю. Але я намагаюся бути вдячною, бо знаю, що багато жінок хотіли б мати молодший вигляд", — каже Крістн.

Волмслі зазначила, що її іноді дратує, коли її приймають за підлітка Фото: TikTok

У вірусному відео вона розповідає про те, як діють силіконові пластирі для шрамів.

"Досить витрачати гроші на дорогу плівку або маску для обличчя. Силіконова стрічка для шрамів працює, запобігаючи залученню лицьових м'язів, які зазвичай рухаються під час насупленого похмурого вигляду або посмішки. Вона також сприяє виробленню колагену, який допомагає розгладити й пом'якшити шрами, і утримує вологу під ними. Крім того, стрічки можна використовувати багаторазово", — сказала вона.

Крістн радить носити їх на ніч, оскільки це дає достатньо часу, щоб перевчити м'язи не активізуватися.

"Пам'ятайте, що потворніше ви лягаєте спати, то красивіше ви прокинетеся", — додала жінка.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка відмовилася від однієї закуски і схудла на 36 кг. Ліза Бернетт зазвичай не снідала, але на обід з'їдала два рогалики із сиром, цибулею і великою кількістю олії, а потім величезну пачку чипсів. На вечерю в неї була велика миска спагеті або їжа на винос.

Також стало відомо, що лікар без ліцензії виконував складні операції протягом 20 років. Кіттікорн Сонгсрі навчився проводити делікатні процедури, коли був підлітком і відтоді оперував без медичної освіти чи ліцензії. Чоловіка заарештували після скарги незадоволеної клієнтки.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.