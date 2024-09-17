Жінка відмовилася від однієї закуски і схудла на 36 кг: як вона змінилася (фото)

Ліза Бернетт зазвичай не снідала, але на обід з'їдала два рогалики з сиром, цибулею і великою кількістю олії, а потім величезну пачку чипсів. На вечерю в неї була велика миска спагеті або їжа на винос.

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43-річна Ліза Бернетт з Хартфордшира (Англія) змінила своє життя, подолавши залежність від чипсів та іншої шкідливої їжі, щоб домогтися бажаної статури. Жінка таємно перекушувала за спиною у своєї родини, щодня поглинаючи по чотири упаковки. Про це пише The Mirror.

Британка важила понад 127 кілограмів. Ліза навіть прикидалася, що замовляє їжу для свого партнера Ешлі в закладах швидкого харчування, щоб отримати подвійну порцію.

"Часто я з'їдала по чотири упаковки закусок на день. Я просто обожнюю чипси і солоні закуски... Вони робили мене щасливою, тому що я могла просто продовжувати їсти їх. Мені подобалося їсти Doritos, вмочуючи їх у сметану, і яловичину з цибулею від Marks & Spencer", — каже Ліза.

Жінка не снідала, але на обід з'їдала два рогалики з сиром, цибулею і великою кількістю олії, а потім величезну пачку чіпсів. На вечерю зазвичай була велика миска спагеті або їжа на винос. Попри спроби Лізи сісти на дієту, вона зазвичай поверталася до своїх нездорових харчових звичок. Переломний момент настав, коли трагічно померла її найкраща подруга і свекруха.

"Ми всі були вбиті горем, і всі думки про здорове харчування пішли в минуле. Але минув час, і Ешлі сказав мені, що хоче схуднути. "Я зроблю це разом із тобою", — сказала я", — згадує Ліза.

Фото до дієти Фото: Jam Press Фото після дієти Фото: Jam Press

Британка завантажила застосунок MyNetDiary, який дає змогу зважувати продукти й розраховувати їхню калорійність. За вісім місяців вона схудла до вражаючих 91 кг, а її партнер до 95 кг.

"Ми були на сьомому небі від щастя. Того літа ми вирушили з доньками в круїз Середземним морем, і я купила три бікіні 16-го розміру (XL) — одне чорне, одне кольору фуксії та одне з леопардовим принтом... Це був перший раз, коли я одягла бікіні після нашого медового місяця", — додала жінка.

Тепер щоденний раціон Лізи складається з миски білкової каші на сніданок з великою кількістю ягід, потім бублики з куркою, тунцем або копченим лососем на обід. Перед вечерею, яка зазвичай складається з курячої грудки, картоплі в мундирі й салату або курячої грудки зі змішаними овочами і рисом, вона перекушує снеками Hula Hoops.

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