Женщина отказалась от одной закуски и похудела на 36 кг: как она изменилась (фото)

Лиза Бернетт обычно не завтракала, но на обед съедала два рогалика с сыром, луком и большим количеством масла, а затем огромную пачку чипсов. На ужин у нее была большая миска спагетти или еда на вынос.

Related video

43-летняя Лиза Бернетт из Хартфордшира (Англия) изменила свою жизнь, преодолев зависимость от чипсов и другой вредной еды, чтобы добиться желаемого телосложения. Женщина тайно перекусывала за спиной у своей семьи, ежедневно поглощая по четыре упаковки. Об этом пишет The Mirror.

Британка весила более 127 килограммов. Лиза даже притворялась, что заказывает еду для своего партнера Эшли в заведениях быстрого питания, чтобы получить двойную порцию.

"Часто я съедала по четыре упаковки закусок в день. Я просто обожаю чипсы и соленые закуски… Они делали меня счастливой, потому что я могла просто продолжать есть их. Мне нравилось есть Doritos, обмакивая их в сметану с, и говядину с луком от Marks & Spencer", — говорит Лиза.

Женщина не завтракала, но на обед съедала два рогалика с сыром, луком и большим количеством масла, а затем огромную пачку чипсов. На ужин обычно была большая миска спагетти или еда на вынос. Несмотря на попытки Лизы сесть на диету, она обычно возвращалась к своим нездоровым пищевым привычкам. Переломный момент наступил, когда трагически скончалась ее лучшая подруга и свекровь.

"Мы все были убиты горем, и все мысли о здоровом питании ушли в прошлое. Но прошло время, и Эшли сказал мне, что хочет похудеть. "Я сделаю это вместе с тобой", — сказала я", — вспоминает Лиза.

Фото до диеты Фото: Jam Press Фото после диеты Фото: Jam Press

Британка скачала приложение MyNetDiary, которое позволяет взвешивать продукты и рассчитывать их калорийность. За восемь месяцев она похудела до впечатляющих 91 кг, а ее партнер до 95 кг.

"Мы были на седьмом небе от счастья. Тем летом мы отправились с дочерьми в круиз по Средиземному морю, и я купила три бикини 16-го размера (XL) — одно черное, одно цвета фуксии и одно с леопардовым принтом… Это был первый раз, когда я надела бикини после нашего медового месяца", — добавила женщина.

Теперь ежедневный рацион Лизы включает в себя миску белковой каши на завтрак с большим количеством ягод, затем бублики с курицей, тунцом или копченым лососем на обед. Перед ужином, который обычно состоит из куриной грудки, картофеля в мундире и салата или куриной грудки со смешанными овощами и рисом, она перекусывает снеками Hula Hoops.

Ранее Фокус сообщал, что девушка связалась с метеорологическим бюро, чтобы отомстить возлюбленному. Многие женщины могут заблокировать бывшего кавалера в соцсетях, выбросить его вещи или найти другого партнера. Но для Бетани Хант этого было недостаточно.

Также стало известно, что бывшие жених и невеста 7 лет судятся за обручальное кольцо стоимостью в $70 тысяч. Брюс Джонсон и Кэролайн Сеттино планировали пожениться, но вскоре они расстались. Сейчас бывшие возлюбленные судятся за кольцо от Tiffany's, которое стоит более чем 70 000 долларов.