Закінчив 9 класів: лікар без ліцензії виконував складні операції протягом 20 років (відео)

Кіттікорн Сонгсрі навчився проводити делікатні процедури, коли був підлітком і відтоді оперував без медичної освіти чи ліцензії. Чоловіка заарештували після скарги незадоволеної клієнтки.

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36-річний Кіттікорн Сонгсрі з Таїланду, який зізнався, що має освіту всього лише за 9 класів, був заарештований за те, що протягом 20 років робив хірургічні втручання, не маючи медичної ліцензії. Про це пише Oddity Central.

Чоловіка заарештували минулого тижня. Він проводив різні процедури протягом останніх двох десятиліть. Сонгсрі зізнався, що рекламував свої послуги через соціальні мережі та оперував щонайменше двох-трьох пацієнтів щомісяця, попри відсутність медичної освіти або ліцензії. Він розповів поліції, що навчився робити імплантати в 14 років і відтоді займається цим. Обман вдалося розкрити після того, як на нього донесла одна незадоволена пацієнтка, яка перенесла серйозну інфекцію після введення ним силікону.

Поліція спільно зі співробітниками Департаменту медичного обслуговування відправили агента під прикриттям, який зв'язався з неліцензованим лікарем і видав себе за потенційного клієнта. Коли його запросили для проведення процедури, група поліцейських провела рейд і заарештувала фальшивого лікаря. Він зізнався, що закінчив тільки Mathayom Suksa 3 (9 клас), додавши, що навчився проводити делікатні процедури, коли був підлітком.

На допиті Кіттікорн Сонгсрі розповів слідчим, що надавав послуги протягом останніх 20 років і що нині він бере від 5 000 батів (6300 гривень) до 20 000 батів (трохи більше ніж 25 тисяч гривень) за процедуру. Йому було пред'явлено звинувачення в управлінні несанкціонованою медичною клінікою та наданні медичних послуг без ліцензії.

Кіттікорну Сонгсрі також загрожує судовий позов від клієнтки, чий силіконовий імплантат він зіпсував, спричинивши серйозну інфекцію та еректильну дисфункцію, що збереглася навіть після лікування.

Раніше Фокус повідомляв, що підроблений Бред Пітт обдурив двох мешканок Іспанії на 325 тисяч євро. Зловмисники ретельно вивчали профілі жінок у соцмережах, складаючи докладні психологічні портрети, щоб потім використовувати їхні вразливі місця.

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