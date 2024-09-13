Чоловік встановив камеру у фальшивому камені і зняв тисячі людей на гарячих джерелах (фото)

Жінка помітила дивні віддзеркалення в скелі, зрозуміла, що в неї вбудовано шпигунську камеру, і заявила в поліцію. Ймовірного злочинця спіймали на гарячому.

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Невідомому 31-річному чоловікові з префектури Фукусіма (Японія) загрожує дворічний тюремний термін за таємну зйомку 1000 жінок, що купаються в декількох гарячих джерелах, за допомогою камер, вмонтованих у підроблені камені. Про це пише SCMP.

Японець був заарештований у травні після того, як прихована камера була виявлена однією з жінок. Вона помітила дивні відблиски в камені й зрозуміла, що в нього вбудована шпигунська камера.

Отримавши повідомлення від жінки, поліцейські витягли записувальний пристрій із підробленого каменю, а потім заарештували злочинця, коли він прийшов за своїм гаджетом.

Він зізнався, що купив телеоб'єктив в інтернеті й зробив підробку з глини та коричневого пластику, щоб заховати приховану камеру. Щоб замаскувати кабель, він обмотав його коричневою ізоляційною стрічкою і під'єднав до зарядного пристрою. Одягнений як альпініст, він ховався за камуфляжною сіткою, встановлюючи камеру так, щоб непомітно спостерігати за навколишнім оточенням. На отриманих записах поліція виявила 44 жертви.

Чоловік зізнався, що займався тим самим на різних гарячих джерелах із 2022 року. На його рахунку близько 1 000 жертв.

Чоловік зробив підробку з глини та коричневого пластику Фото: TV-U Yamagata

Прокурор запросив дворічний тюремний термін, назвавши злочин спланованим, неодноразовим і фундаментально шкідливим. Вердикт буде винесено 17 вересня.

Новина про камеру на гарячих джерелах потрапила в мережу і багато користувачів поспішили засудити чоловіка, зазначивши, що 2 роки у в'язниці занадто мало за такий злочин.

"Два роки — це занадто мало. Має бути два роки, помножені на кількість жертв. Вони можуть постраждати на все життя, якщо відеозапис буде викладено в інтернет", "Легке покарання за злочини — це не покарання, а скоріше заохочення", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка влаштовувала підпали, щоб подивитися на пожежників і пофліртувати з ними. Вона хотіла познайомитися з чоловіком у формі. Той факт, що підозрювана була присутня на останніх пожежах, викликав підозри у пожежної служби.

Також стало відомо, що бездомний ветеран отримав штраф за випускання мильних бульбашок. Сенді Снакенбург живе на чайові, які отримує від своїх виступів. Нещодавно співробітники одного з парків звинуватили його в тому, що він поширює "рідке сміття".