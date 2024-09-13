Мужчина установил камеру в фальшивом камне и снял тысячи людей на горячих источниках (фото)

Женщина заметила странные отражения в скале, поняла, что в нее встроена шпионская камера, и заявила в полицию. Предполагаемого преступника поймали на горячем.

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Неизвестному 31-летнему мужчине из префектуры Фукусима (Япония) грозит двухлетний тюремный срок за тайную съемку 1000 женщин, купающихся в нескольких горячих источниках, с помощью камер, вмонтированных в поддельные камни. Об этом пишет SCMP.

Японец был арестован в мае после того, как скрытая камера была обнаружена одной из женщин. Она заметила странные отблески в камне и поняла, что в него встроена шпионская камера.

Получив сообщение от женщины, полицейские извлекли записывающее устройство из поддельного камня, а затем арестовали преступника, когда он пришел за своим гаджетом.

Он признался, что купил телеобъектив в интернете и сделал подделку из глины и коричневого пластика, чтобы спрятать скрытую камеру. Чтобы замаскировать кабель, он обмотал его коричневой изолентой и подключил к зарядному устройству. Одетый как альпинист, он прятался за камуфляжной сеткой, устанавливая камеру так, чтобы незаметно наблюдать за окружающей обстановкой. На полученных записях полиция обнаружила 44 жертвы.

Мужчина признался, что занимался тем же самым на разных горячих источниках с 2022 года. На его счету около 1 000 жертв.

Мужчина сделал подделку из глины и коричневого пластика Фото: TV-U Yamagata

Прокурор запросил двухлетний тюремный срок, назвав преступление спланированным, неоднократным и фундаментально вредным. Вердикт будет вынесен 17 сентября.

Новость о камере на горячих источниках попала в сеть и многие пользователи поспеши осудить мужчину, отметив, что 2 года в тюрьме слишком мало за такое преступление.

"Два года — это слишком мало. Должно быть два года, умноженные на количество жертв. Они могут пострадать на всю жизнь, если видеозапись будет выложена в интернет", "Легкое наказание за преступления — это не наказание, а скорее поощрение", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что женщина устраивала поджоги, чтобы посмотреть на пожарных и пофлиртовать с ними. Она хотела познакомиться с мужчиной в форме. Тот факт, что подозреваемая присутствовала на последних пожарах, вызвал подозрения у пожарной службы.

Также стало известно, что бездомный ветеран получил штраф за выпускание мыльных пузырей. Сэнди Снакенбург живет на чаевые, которые получает от своих выступлений. Недавно сотрудники одного из парков обвинили его в том, что он распространяет "жидкий мусор".