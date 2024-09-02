Женщина устраивала поджоги, чтобы посмотреть на пожарных и пофлиртовать с ними (видео)

Женщина хотела познакомиться с мужчиной в форме. Тот факт, что подозреваемая присутствовала на последних пожарах, вызвал подозрения у пожарной службы.

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44-летняя поджигательница из Триполи (Греция) была приговорена к 36 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 1000 евро. Женщину арестовали, поскольку она намеренно и неоднократно устраивала пожары. Об этом пишет Greek Reporter.

Опасное увлечение женщины привело к возникновению двух лесных пожаров. Местный пожарный департамент сообщил в своем заявлении, что предполагаемая виновница пожаров была арестована 26 августа 2024 года, следователями полицейского департамента Триполи. Отмечается, что женщина является гражданкой Греции и несет ответственность за умышленные подпалы.

Позже стало известно, что она устроила пожар, потому что надеялась пофлиртовать с пожарными, которые бросятся тушить пламя. Женщина хотела познакомиться с мужчиной в форме. Тот факт, что подозреваемая присутствовала на двух последних пожарах в Триполи, вызвал подозрения у пожарной службы.

Следует отметить, что в результате этих пожаров пострадали лишь небольшие участки земли, так как спасатели отреагировали на них оперативно.

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