Жінка влаштовувала підпали, щоб подивитися на пожежників і пофліртувати з ними (відео)

Жінка хотіла познайомитися з чоловіком у формі. Той факт, що підозрювана була присутня на останніх пожежах, викликав підозри у пожежної служби.

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44-річну палійку з Триполі (Греція) було засуджено до 36 місяців тюремного ув'язнення та штрафу в розмірі 1000 євро. Жінку заарештували, оскільки вона навмисно і неодноразово влаштовувала пожежі. Про це пише Greek Reporter.

Небезпечне захоплення жінки призвело до виникнення двох лісових пожеж. Місцевий пожежний департамент повідомив у своїй заяві, що ймовірна винуватиця пожеж була заарештована 26 серпня 2024 року, слідчими поліцейського департаменту Триполі. Зазначається, що жінка є громадянкою Греції та несе відповідальність за умисні підпали.

Пізніше стало відомо, що вона влаштувала пожежу, бо сподівалася пофліртувати з пожежниками, які кинуться гасити полум'я. Жінка хотіла познайомитися з чоловіком у формі. Той факт, що підозрювана була присутня на двох останніх пожежах у Триполі, викликав підозри в пожежної служби.

Слід зазначити, що внаслідок цих пожеж постраждали лише невеликі ділянки землі, оскільки рятувальники відреагували на них оперативно.

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина зв'язалася з метеорологічним бюро, щоб помститися коханому. Багато жінок можуть заблокувати колишнього кавалера в соцмережах, викинути його речі або знайти іншого партнера. Але для Бетані Хант цього було недостатньо.

Також стало відомо, що колишні наречений і наречена 7 років судяться за обручку вартістю $70 тисяч. Брюс Джонсон і Керолайн Сеттіно планували одружитися, але незабаром вони розлучилися. Наразі колишні закохані судяться за каблучку від Tiffany's, яка коштує більш ніж 70 000 доларів.