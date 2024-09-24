Окончил 9 классов: врач без лицензии выполнял сложные операции в течение 20 лет (видео)

Киттикорн Сонгсри научился проводить деликатные процедуры, когда был подростком и с тех пор оперировал без медицинского образования или лицензии. Мужчину арестовали после жалобы недовольной клиентки.

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36-летний Киттикорн Сонгсри из Таиланда, признавшийся, что имеет образование всего лишь за 9 классов, был арестован за то, что в течение 20 лет делал хирургические вмешательства, не имея медицинской лицензии. Об этом пишет Oddity Central.

Мужчина был арестован на прошлой неделе. Он проводил различные процедуры на протяжении последних двух десятилетий. Сонгсри признался, что рекламировал свои услуги через социальные сети и оперировал как минимум двух-трех пациентов ежемесячно, несмотря на отсутствие медицинского образования или лицензии. Он рассказал полиции, что научился делать имплантаты в 14 лет и с тех пор занимается этим. Обман удалось раскрыть после того, как на него донесла одна недовольная пациентка, которая перенесла серьезную инфекцию после введения им силикона.

Полиция совместно с сотрудниками Департамента медицинского обслуживания отправили агента под прикрытием, который связался с нелицензированным врачом и выдал себя за потенциального клиента. Когда его пригласили для проведения процедуры, группа полицейских провела рейд и арестовала фальшивого врача. Он признался, что закончил только Mathayom Suksa 3 (9 класс), добавив, что научился проводить деликатные процедуры, когда был подростком.

На допросе Киттикорн Сонгсри рассказал следователям, что оказывал услуги в течение последних 20 лет и что в настоящее время он берет от 5 000 батов (6300 гривен) до 20 000 батов (чуть больше 25 тысяч гривен) за процедуру. Ему было предъявлено обвинение в управлении несанкционированной медицинской клиникой и предоставлении медицинских услуг без лицензии.

Киттикорну Сонгсри также грозит судебный иск от клиентки, чей силиконовый имплантат он испортил, вызвав серьезную инфекцию и эректильную дисфункцию, сохранившуюся даже после лечения.

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