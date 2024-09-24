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Поддельный Брэд Питт обманул двух жительниц Испании на 325 тысяч евро

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Фото: Getty Images | Знаменитый актер Брэд Питт

Злоумышленники тщательно изучали профили женщин в соцсетях, составляя подробные психологические портреты, чтобы потом использовать их уязвимые места.

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Испанские власти арестовали пятерых человек, причастных к тщательно продуманной афере, в результате которой две женщины были обмануты на 325 000 евро. Об этом пишет In Short News.

Подозреваемые выдавали себя за голливудскую звезду Брэда Питта и связывались с жертвами через фан-страницы в интернете и сообщения в WhatsApp, убеждая их в том, что они состоят в романтических отношениях с актером.

Как говорится в заявлении Гражданской гвардии Испании, мошенники нацелились на женщин, заставив их поверить, что они общаются с оскароносным актером. Затем подозреваемые убеждали женщин инвестировать в поддельные проекты. Одна женщина из Андалусии была обманута на 175 000 евро, а другая, из Страны Басков, потеряла 150 000 евро.

Злоумышленники тщательно изучали профили женщин в социальных сетях, составляя подробные психологические портреты, чтобы использовать их уязвимые места. Как сообщается, обе женщины находились в состоянии депрессии и были эмоционально неустойчивы, чем мошенники и воспользовались.

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Иллюстративное фото
Фото: Reddit

Подозреваемые поддерживали связь с жертвами через соцсети, причем женщины считали, что обмениваются сообщениями с самим Брэдом Питтом, который якобы обещал им романтическое будущее.

В результате полицейской операции в Андалусии были арестованы пять человек, в том числе лидеры группы. Во время обысков в пяти домах полицейские конфисковали мобильные телефоны, банковские карты, компьютеры и дневник, в котором содержались заготовленные фразы, использовавшиеся для обмана жертв. В результате мошеннических действий властям удалось вернуть 85 000 евро.

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