Мужчина построил мост через реку для изолированной деревни и получил 2 года тюрьмы (фото)

Хуанг Дейо решил сделать то, что не смогли сделать региональные власти и построил переправу через реку. Позже ему приказали разобраться постройку, но на этом все не закончилось.

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Хуанг Дейо из Китая, построивший на собственные деньги понтонный мост для изолированной деревни, был оштрафован и в итоге получил тюремный срок. Об этой истории вспоминает Oddity Central.

До 2005 года деревня Чжэньлинь в провинции Цзилинь на севере Китая была полностью отрезана рекой Таоэр и местным жителям приходилось преодолевать около 70 километров до ближайшего моста. Однако все изменилось, когда Хуанг Дейи, который до этого управлял небольшим паромом, курсировавшим в деревню и обратно, решил сделать то, что не смогли сделать региональные власти. Мужчина построил небольшой мост через реку. Примитивная понтонная переправа была с радостью принят населением и люди с удовольствием платили Хуангу небольшую пошлину за пользование мостом, поскольку это было гораздо дешевле и занимало меньше времени.

В 2014 году Хуанг Дейо вместе с 17 другими жителями деревни усовершенствовал мост, сварив вместе 13 металлических лодок, чтобы он мог выдерживать более тяжелые транспортные средства. Однако четыре года спустя Управление водных ресурсов Таонана приказало разобрать мост, обвинив Хуанга и его семью в незаконной наживе на нем.

Хуанг Дейо решил сделать то, что не смогли сделать региональные власти Фото: Oddity Central

Простое удаление моста не избавило мужчину от ответственности. В 2019 году он был задержан вместе с несколькими членами семьи и обвинен в нескольких преступлениях, в том числе в сборе 44 000 юаней (132 тысячи гривен) с автомобилей, проезжавших по его мосту в период с 2014 по 2018 год. Последующее расследование показало, что с 2005 года Хуанг взимал с автомобилей более 52 000 юаней (156 тысяч гривен), и первоначально он был приговорен к 2 годам лишения свободы и еще 2 годам испытательного срока.

Хуан Дейи обжаловал приговор суда, признав, что его мост не был одобрен местными властями, но утверждая, что он сделал это только для того, чтобы помочь местному сообществу. Что касается сбора платы за проезд, то он заявил, что так называемая прибыль была завышена прокурорами, поскольку два моста, которые он построил через реку Таоэр, обошлись ему более чем в 130 000 юаней (390 тысяч гривен).

Первая апелляция предпринимателя была отклонена судом в 2021 году, но в июне 2023 года он подал новую апелляцию в вышестоящий Промежуточный народный суд Байчэна. В настоящее время дело находится на рассмотрении.

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