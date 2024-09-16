Чоловік побудував міст через річку для ізольованого села і отримав 2 роки в'язниці (фото)

Хуанг Дейо вирішив зробити те, що не змогла зробити регіональна влада і побудував переправу через річку. Пізніше йому наказали розібратися з будівництвом, але на цьому все не закінчилося.

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Хуанг Дейо з Китаю, який побудував за власний кошт понтонний міст для ізольованого села, був оштрафований і в підсумку отримав тюремний термін. Про цю історію згадує Oddity Central.

До 2005 року село Чженьлінь у провінції Цзілінь на півночі Китаю було повністю відрізане річкою Таоер і місцевим жителям доводилося долати близько 70 кілометрів до найближчого мосту. Однак усе змінилося, коли Хуанг Дейї, який до цього керував невеликим поромом, що курсував до села і назад, вирішив зробити те, що не змогла зробити регіональна влада. Чоловік побудував невеликий міст через річку. Примітивна понтонна переправа була з радістю прийнята населенням і люди із задоволенням платили Хуангу невелике мито за користування мостом, оскільки це було набагато дешевше і займало менше часу.

У 2014 році Хуанг Дейо разом із 17 іншими жителями села вдосконалив міст, зваривши разом 13 металевих човнів, щоб він міг витримувати важчі транспортні засоби. Однак через чотири роки Управління водних ресурсів Таонана наказало розібрати міст, звинувативши Хуанга і його сім'ю в незаконній наживі на ньому.

Хуанг Дейо вирішив зробити те, що не змогла зробити регіональна влада Фото: Oddity Central

Просте видалення мосту не позбавило чоловіка відповідальності. У 2019 році його затримали разом із кількома членами сім'ї та звинуватили в кількох злочинах, зокрема у зборі 44 000 юанів (132 тисячі гривень) з автомобілів, що проїжджали його мостом у період з 2014 по 2018 рік. Подальше розслідування засвідчило, що з 2005 року Хуанг стягував з автомобілів понад 52 000 юанів (156 тисяч гривень), і спочатку його було засуджено до 2 років позбавлення волі та ще 2 років випробувального терміну.

Хуан Дейї оскаржив вирок суду, визнавши, що його міст не був схвалений місцевою владою, але стверджуючи, що він зробив це тільки для того, щоб допомогти місцевій громаді. Що стосується збору плати за проїзд, то він заявив, що так званий прибуток прокурори завищили, оскільки два мости, які він побудував через річку Таоер, обійшлися йому більш ніж у 130 000 юанів (390 тисяч гривень).

Першу апеляцію підприємця суд відхилив 2021 року, але в червні 2023 року він подав нову апеляцію до вищого Проміжного народного суду Байчена. Наразі справа перебуває на розгляді.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка влаштовувала підпали, щоб подивитися на пожежників і пофліртувати з ними. Вона хотіла познайомитися з чоловіком у формі. Той факт, що підозрювана була присутня на останніх пожежах, викликав підозри у пожежної служби.

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