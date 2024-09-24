Підроблений Бред Пітт обдурив двох мешканок Іспанії на 325 тисяч євро

Зловмисники ретельно вивчали профілі жінок у соцмережах, складаючи докладні психологічні портрети, щоб потім використовувати їхні вразливі місця.

Related video

Іспанська влада заарештувала п'ятьох осіб, причетних до ретельно продуманої афери, унаслідок якої дві жінки були ошукані на 325 000 євро. Про це пише In Short News.

Підозрювані видавали себе за голлівудську зірку Бреда Пітта і зв'язувалися з жертвами через фан-сторінки в інтернеті та повідомлення у WhatsApp, переконуючи їх у тому, що вони перебувають у романтичних стосунках з актором.

Як ідеться в заяві Цивільної гвардії Іспанії, шахраї націлилися на жінок, змусивши їх повірити, що вони спілкуються з оскароносним актором. Потім підозрювані переконували жінок інвестувати в підроблені проєкти. Одна жінка з Андалусії була ошукана на 175 000 євро, а інша, з Країни Басків, втратила 150 000 євро.

Зловмисники ретельно вивчали профілі жінок у соціальних мережах, складаючи докладні психологічні портрети, щоб використати їхні вразливі місця. Як повідомляється, обидві жінки перебували в стані депресії та були емоційно нестійкими, чим шахраї й скористалися.

Ілюстративне фото Фото: Reddit

Підозрювані підтримували зв'язок із жертвами через соцмережі, причому жінки вважали, що обмінюються повідомленнями із самим Бредом Піттом, який нібито обіцяв їм романтичне майбутнє.

У результаті поліцейської операції в Андалусії заарештували п'ятьох осіб, зокрема лідерів групи. Під час обшуків у п'яти будинках поліцейські конфіскували мобільні телефони, банківські картки, комп'ютери та щоденник, у якому містилися заготовлені фрази, що використовувалися для обману жертв. У результаті шахрайських дій владі вдалося повернути 85 000 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік побудував міст через річку для ізольованого села і отримав 2 роки в'язниці. Хуанг Дейо вирішив зробити те, що не змогла зробити регіональна влада і побудував переправу через річку. Пізніше йому наказали розібратися з будівництвом, але на цьому все не закінчилося.

Також стало відомо, що чоловік встановив камеру у фальшивому камені та зняв тисячі людей на гарячих джерелах. Жінка помітила дивні віддзеркалення в скелі, зрозуміла, що в неї вбудовано шпигунську камеру, і заявила в поліцію. Ймовірного злочинця спіймали на гарячому.