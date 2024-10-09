Называют подростком: 35-летняя женщина раскрыла свой секрет молодости (видео)

Кристн Уолмсли благодарит за свою молодость "круглое лицо и полные щеки", но у нее есть один трюк, которым она решила поделиться с подписчиками в соцсетях.

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35-летняя Кристн Уолмсли, утверждает, что из-за ее хитрых "антивозрастных приемов" ее часто принимают за подростка. Недавно она раскрыла один из секретов своей молодости. Об она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Женщина благодарит за молодость "круглое лицо и полные щеки", но у нее есть еще один трюк в рукаве. В ролике, набравшем более 2,2 млн просмотров, она рассказывает о хаке за 17 долларов.

"Я начала замечать морщины в возрасте 33 лет, но только когда наносила макияж. Поэтому я изучила домашние средства и методы лечения. После того как врач порекомендовал мне силиконовые пластыри, я стала их использовать. Я пользуюсь ими всего несколько месяцев, но результаты заметны сразу", — сказала она.

Уолмсли также отметила, что ее иногда раздражает, когда ее принимают за подростка, потому что она не очень люблю рассказывать о себе.

"Я помню, как мне несколько раз отказывали в покупке алкоголя. Но я стараюсь быть благодарной, потому что знаю, что многие женщины хотели бы выглядеть моложе", — говорит Кристн.

Уолмсли отметила, что ее иногда раздражает, когда ее принимают за подростка Фото: TikTok

В вирусном видео она рассказывает о том, как действуют силиконовые пластыри для шрамов.

"Хватит тратить деньги на дорогую пленку или маску для лица. Силиконовая лента для шрамов работает, предотвращая задействование лицевых мышц, которые обычно двигаются при нахмуривании или улыбке. Она также способствует выработке коллагена, который помогает разгладить и смягчить шрамы, и удерживает влагу под ними. Кроме того, ленты можно использовать многократно", — сказала она.

Кристн советует носить их на ночь, так как это дает достаточно времени, чтобы переучить мышцы не активизироваться.

"Помните, чем уродливее вы ложитесь спать, тем красивее вы проснетесь", — добавила женщина.

Ранее Фокус сообщал, что женщина отказалась от одной закуски и похудела на 36 кг. Лиза Бернетт обычно не завтракала, но на обед съедала два рогалика с сыром, луком и большим количеством масла, а затем огромную пачку чипсов. На ужин у нее была большая миска спагетти или еда на вынос.

Также стало известно, что врач без лицензии выполнял сложные операции в течение 20 лет. Киттикорн Сонгсри научился проводить деликатные процедуры, когда был подростком и с тех пор оперировал без медицинского образования или лицензии. Мужчину арестовали после жалобы недовольной клиентки.

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