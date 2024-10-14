"Повільно і впевнено": чоловік витратив 10 років на геніальну помсту сусідові

Чоловік посадив низку невеликих дерев, які з часом виросли вище за його будинок. Унаслідок цього світло перестало проникати у двір сусідів.

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Один чоловік витратив 10 років на те, щоб помститися сусідові за те, що той не дозволив зробити йому прибудову. Про це розповів син чоловіка на популярному форумі Reddit.

Один із мешканців заблокував прохання чоловіка про дозвіл на розширення будинку, стверджуючи, що він закриватиме сонячне світло. Тоді анонім знайшов геніальний спосіб взяти гору над сусідом, який нічого не підозрює.

Чоловік посадив низку невеликих дерев, які з часом стали вищими за його будинок. Це призвело до того, що світло перестало надходити у двір сусідів. Кумедною історією поділився син чоловіка, який спланував "геніальну" помсту.

"Коли я був маленьким, мій батько попросив дозвіл на будівництво прибудови, але сусіди виступили проти, виправдовуючись тим, що вона буде загороджувати сонячне світло на їхню ділянку. Тож мій батько посадив ряд із дюжини або близько того маленьких дерев. Я не знаю, як вони називаються, але вони схожі на різдвяні ялинки й виростають дуже високими. Я думаю, це різновид сосни", — писав він.

Ілюстративне фото Фото: Shutterstock

Багато користувачів Reddit похвалили чоловіка за незвичайний підхід до помсти, а інші жартома запропонували йому повторно звернутися за дозволом на будівництво тепер, адже сонячне світло більше не є проблемою.

"Готовий посперечатися, що, бачачи, як рік за роком ростуть ці дерева, татова кава вранці стає смачнішою", "Подайте заявку на будівництво прибудови знову. Тепер немає розумних підстав для відмови", "Повільно і впевнено перемагає помста! Чудова гра, батьку", "А тепер побудуйте будинок на дереві, щоб закрити їм вид на небо", — писали вони

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік проникав у будинки незнайомців і виконував за них побутову роботу. Даміан Войнилович проникав у будинки й замість того, щоб грабувати, виносив сміття, розвішував білизну і навіть мив підлогу. Однак люди, які отримали безкоштовне прибирання, почали турбуватися за свою безпеку.

Також стало відомо, що туриста за хвилину двічі пограбували різні злочинці. Чоловік втратив iPhone вартістю 800 фунтів стерлінгів і діамантовий годинник Rolex President Day-Date, який він оцінив у 150 000 фунтів стерлінгів.