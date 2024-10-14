Залишав записку: чоловік проникав у домівки незнайомців і виконував за них побутову роботу

Даміан Войнілович проникав до будинків і замість того, щоб грабувати, виносив сміття, розвішував білизну і навіть мив підлогу. Однак люди, які отримали безкоштовне прибирання, почали турбуватися за свою безпеку.

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36-річного Даміана Войніловіча з Польщі було засуджено до 22 місяців тюремного ув'язнення за те, що він проник у два будинки і виконував різні роботи по дому, наприклад розвішував білизну і мив підлогу. Про це пише Oddity Central.

Однак чоловік не отримав від своїх "жертв" жодного слова подяки. Уродженець Польщі був звинувачений у крадіжці зі зломом після того, як минулого літа зайшов до двох будинків у Ньюпорті (Уельс) і почав виконувати різноманітні роботи: виносити сміття, розвішувати білизну на вішалці та мити підлогу. Чоловік лише пригостив себе невеликою кількістю вина, і навіть залишив записку з текстом "Не хвилюйся, будь щасливий, їж і відпочивай" для однієї з жертв.

Однак "жертви" Войніловича не дуже-то оцінили роботу, яку він виконав на їхній ділянці. Мешканка Монмутшира, яка повернулася додому 16 липня і виявила, що сміттєвий бак спустошений, годівнички для птахів наповнені, а горщики з рослинами переставлені по саду, так злякалася за своє життя, що тривалий час ночувала у друзів.

"Два тижні після злочину, поки його не спіймали, я жила в стані підвищеної тривоги, якого ніколи раніше не відчувала. Я намагалася зрозуміти, чи був це хтось, хто мене знав, чи не переросте це в переслідування, чи знав він, що я живу одна і чи не стала я мішенню. Я була занадто налякана, щоб залишатися у власному домі, і зупинилася в подруги", — каже жінка.

Ілюстративне фото Фото: Pixabay

Ще одна незвичайна крадіжка зі зломом сталася 29 липня в іншому будинку в Ньюпорті. У цьому випадку власник отримав сигнал від системи відеоспостереження про те, що Войнілович підійшов до їхнього будинку. Йому залишалося тільки спостерігати, як чоловік проник у житло, налив собі вина, виправ одяг і навіть прийняв душ. Зять жертви, який приїхав, прогнав грабіжника, і пізніше його заарештували.

Адвокат Войніловича нещодавно заявив суду, що на момент інцидентів він був безхатченком і шкодує про незручності, які заподіяв жертвам. Суд засудив чоловіка до 22 місяців позбавлення волі, визнавши його таким, що "становить значну небезпеку для суспільства".

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