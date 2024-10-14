"Медленно и уверено": мужчина потратил 10 лет на гениальную месть соседу

Мужчина посадил ряд небольших деревьев, которые со временем выросли выше его дома. В результате этого свет перестал проникать во двор соседей.

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Один мужчина потратил 10 лет на то, чтобы отомстить соседу за то, что тот не разрешил сделать ему пристройку. Об этом рассказал сын мужчины на популярном форуме Reddit.

Один из жителей заблокировал просьбу мужчины о разрешении на расширение дома, утверждая, что он закрывать солнечный свет. Тогда аноним нашел гениальный способ одержать верх над ничего не подозревающим соседом.

Мужчина посадил ряд небольших деревьев, которые со временем стали выше его дома. Это привело к тому, что свет перестал поступать во двор соседей. Забавной историей поделился сын мужчины, который спланировал "гениальную" месть.

"Когда я был маленьким, мой отец попросил разрешение на строительство пристройки, но соседи выступили против, оправдываясь тем, что она будет загораживать солнечный свет на их участок. Так что мой отец посадил ряд из дюжины или около того маленьких деревьев. Я не знаю, как они называются, но они похожи на рождественские елки и вырастают очень высокими. Я думаю, это разновидность сосны", — писал он.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Многие пользователи Reddit похвалили мужчину за необычный подход к мести, а другие в шутку предложили ему повторно обратиться за разрешением на строительство теперь, ведь солнечный свет больше не является проблемой.

"Готов поспорить, что, видя, как год за годом растут эти деревья, папин кофе по утрам становится вкуснее", "Подайте заявку на строительство пристройки снова. Теперь нет разумных оснований для отказа", "Медленно и уверенно побеждает месть! Отличная игра, отец", "А теперь постройте дом на дереве, чтобы закрыть им вид на небо", — писали они

Ранее Фокус сообщал, что мужчина проникал в дома незнакомцев и выполнял за них бытовую работу. Дамиан Войнилович проникал в дома и вместо того, чтобы грабить, выносил мусор, развешивал белье и даже мыл полы. Однако люди, получившие бесплатную уборку, начали беспокоиться за свою безопасность.

Также стало известно, что туриста за минуту дважды ограбили разные преступники. Мужчина потерял iPhone стоимостью 800 фунтов стерлингов и бриллиантовые часы Rolex President Day-Date, которые он оценил в 150 000 фунтов стерлингов.