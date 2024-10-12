Украсть за 60 секунд: туриста за минуту дважды ограбили разные преступники

Мужчина потерял iPhone стоимостью 800 фунтов стерлингов и бриллиантовые часы Rolex President Day-Date, которые он оценил в 150 000 фунтов стерлингов.

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55-летний британский турист, пожелавший остаться неизвестным, стал жертвой двух ограблений после выхода из бара на Майорке (Испания). Об этом пишет Daily Express.

Мужчина снимал наличные в банкомате недалеко от популярного коктейль-бара La Bodeguita Del Medio, когда к нему подошел вор и украл его iPhone стоимостью 800 фунтов стерлингов. Пока британец приходил в себя от шока после ограбления, к нему подошли еще двое мужчин и напали на туриста во второй раз. Они сорвали с его запястья бриллиантовые часы Rolex President Day-Date.

Британец оценил свои часы примерно в 150 000 фунтов стерлингов, хотя испанские власти позже заявили, что украденные Rolex стоили чуть более 100 000 фунтов стерлингов.

Иллюстративное фото Фото: Getty

Расследование длилось долго, но в итоге преступники были найдены. Два 30-летних алжирца сорвали с британца дорогие часы, за что были приговорены к двум годам лишения свободы. Перепродав аксессуар на черном рынке, они выручили за него 5 тысяч. Их сообщник, который купил часы, получил шесть месяцев тюрьмы. Тем временем, охотник за дорогими смартфонами из Сенегала отделался более мягким наказанием, получив три месяца условно.

Ранее Фокус сообщал, что смотритель зоопарка начал воровать еду у животных. Сотрудники полиции заявили, что все еще пытаются понять мотивы мужчины. Пользовали соцсетей думают, что он мог перепродавать овощи и фрукты.

Также стало известно, что бедные девушки заключают временные браки с туристами за 500 долларов. Связи, известные как "браки по расчету", стали процветающей индустрией в некоторых деревнях Индонезии. Они способствуют развитию туризма и местной экономики, но осуждаются местными жителями.