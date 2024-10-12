Вкрасти за 60 секунд: туриста за хвилину двічі пограбували різні злочинці

Чоловік втратив iPhone вартістю 800 фунтів стерлінгів і діамантовий годинник Rolex President Day-Date, який він оцінив у 150 000 фунтів стерлінгів.

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55-річний британський турист, який побажав залишитися невідомим, став жертвою двох пограбувань після виходу з бару на Майорці (Іспанія). Про це пише Daily Express.

Чоловік знімав готівку в банкоматі недалеко від популярного коктейль-бару La Bodeguita Del Medio, коли до нього підійшов злодій і вкрав його iPhone вартістю 800 фунтів стерлінгів. Поки британець оговтувався від шоку після пограбування, до нього підійшли ще двоє чоловіків і напали на туриста вдруге. Вони зірвали з його зап'ястя діамантовий годинник Rolex President Day-Date.

Британець оцінив свій годинник приблизно в 150 000 фунтів стерлінгів, хоча іспанська влада пізніше заявила, що вкрадені Rolex коштували трохи більш як 100 000 фунтів стерлінгів.

Ілюстративне фото Фото: Getty

Розслідування тривало довго, але в підсумку злочинців було знайдено. Два 30-річних алжирці зірвали з британця дорогий годинник, за що були засуджені до двох років позбавлення волі. Перепродавши аксесуар на чорному ринку, вони виручили за нього 5 тисяч. Їхній спільник, який купив годинник, отримав шість місяців в'язниці. Тим часом мисливець за дорогими смартфонами з Сенегалу відбувся більш м'яким покаранням, отримавши три місяці умовно.

Раніше Фокус повідомляв, що доглядач зоопарку почав красти їжу у тварин. Співробітники поліції заявили, що все ще намагаються зрозуміти мотиви чоловіка. Користувачі соцмереж думають, що він міг перепродувати овочі та фрукти.

Також стало відомо, що бідні дівчата укладають тимчасові шлюби з туристами за 500 доларів. Зв'язки, відомі як "шлюби за розрахунком", стали процвітаючою індустрією в деяких селах Індонезії. Вони сприяють розвитку туризму і місцевої економіки, але засуджуються місцевими жителями.