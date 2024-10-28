Приймають за дитину: 23-річна жінка "застрягла" в тілі восьмирічної дівчинки (фото)

Захворювання Шони Рей проявилося після того, як у шестимісячному віці в неї виявили пухлину мозку. Хімієтерапія врятувала їй життя, але порушила роботу гіпофіза, що зупинило її ріст.

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23-річна Шона Рей зі США, зірка реаліті-шоу "Я — Шона Рей", ділиться з глядачами своїм повсякденним життям, розповідаючи про важкий стан після хвороби. Про це пише Lad Bible.

Через перенесений у дитинстві рак мозку гіпофіз дівчини не розвивається повноцінно, що призвело до гіпофізарного нанізму. Її зріст становить лише 3 фути 10 дюймів (117 см), а вага — 50 фунтів (23 кг).

Шона пояснила, що їй не подобається опис "жінка, яка застрягла в тілі восьмирічної дитини".

"Це неточне визначення. Я не застрягла в тілі восьмирічної дитини. У мене просто низький зріст, але моє тіло подорослішало і пройшло через статеве дозрівання, як і в інших 23-річних", — сказала вона.

Телешоу й активність Шони в соціальних мережах допомагають їй руйнувати стереотипи про людей із гіпофізарним нанізмом Фото: TLC

Захворювання Шони виникло після того, як у віці шести місяців у неї виявили пухлину мозку. Хімієтерапія врятувала їй життя, але спричинила порушення роботи гіпофіза, що зупинило ріст і сповільнило вироблення гормонів.

Телешоу та активність Шони в соціальних мережах допомагають їй руйнувати стереотипи про людей з гіпофізарним нанізмом. У бесідах із шанувальниками й журналістами вона також порушує тему труднощів у повсякденному житті. Наприклад, на одному з медоглядів співробітники відмовилися відпустити її додому без "супроводу дорослого", оскільки прийняли її за дитину.

Крім того, Шона розповідає про виклики на особистому фронті, визнаючи, що деякі люди цікавляться нею нещиро.

"Я навчилася розпізнавати людей із нечесними намірами. Вони сприймають мене радше як об'єкт для вивчення, а не особистість", — зазначила американка.

Незважаючи на труднощі, Шона продовжує жити активно, надихаючи людей своїм прикладом і доводячи, що зріст не визначає особистість і можливості.

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