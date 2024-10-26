Чоловік подорожує країною з паралізованою матір'ю на спині (відео)

Сяо Ма вирішив продати будинок і машину, щоб мати можливість оплатити поїздки. Через стан здоров'я його мати вже не може говорити, але вона завжди посміхається, коли вони подорожують.

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31-річний Сяо Ма продав своє майно, щоб подорожувати Китаєм зі своєю паралізованою матір'ю, несучи її на спині, так само як вона робила це з ним, коли він був немовлям. Про це пише Oddity Central.

Герою історії було лише 8 років, коли його батьки потрапили в страшну автомобільну аварію, внаслідок якої батько загинув, а мати втратила можливість рухатися. Йому та його старшій сестрі довелося самим піклуватися про себе, а також про матір, у якої згодом діагностували церебральну атрофію. Подорослішавши, він працював на полях, збираючи бавовну, був підмайстром у різних сферах і відкрив свій власний ресторан у Сіньцзяні.

Більша частина зароблених ним грошей йшла на відновлення матері, і його наполеглива праця, здавалося, окуповувалася: жінка поступово змогла покинути ліжко, яке стало для неї в'язницею, сісти в інвалідне крісло і навіть зробити кілька маленьких кроків. Однак кілька років тому Сяо Ма дізнався жахливу новину про те, що церебральна атрофія його матері не тільки невиліковна, а й прогресує з величезною швидкістю. Тоді він вирішив по максимуму використати той час, що йому залишилося з нею провести.

Замість того щоб зосередитися на своєму бізнесі, Сяо Ма вирішив продати будинок і машину, щоб мати змогу брати свою матір у поїздки по Китаю. Вони відвідали гору Тяньшань, озеро Тяньчі та інші місця в Сіньцзяні, а також пекінську площу Тяньаньмень і Велику стіну. Літня жінка вже не може говорити, але вона завжди посміхається, коли вони подорожують, що дуже тішить її сина.

Фотографії 31-річного чоловіка, який несе на спині свою матір на площі Тяньаньмень, стали вірусними в китайських соціальних мережах, викликавши схвалення мільйонів людей по всій країні. Однак Сяо Ма вже багато років носить свою матір на руках і документує їхні подорожі в коротких відеороликах, що публікуються на Douyin, китайській версії TikTok.

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