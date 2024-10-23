Пити пиво і не виходити заміж: 105-річна жінка розкрила секрет свого довголіття (фото)

Кетлін Геннінгс відсвяткувала свій день народження в колі сім'ї та близьких друзів. Під час вечірки вона дала дві важливі поради для тих хто хоче дожити до її років.

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105-річна Кетлін Геннінгс із Великої Британії, яка полюбила смак пива Guinness, розкрила секрет довгого і щасливого життя. Про це пише Daily Mail.

Мешканка будинку для людей похилого віку Care UK Sandfields Care Home відсвяткувала свій 105-й день народження в колі сім'ї та друзів. Уже традиційно для свого дня народження вона випила холодну пінту пива Guinness.

Згадуючи свої довгі щасливі роки, Кетлін розкрила "секретну формулу" довгого і повноцінного життя, порадивши: "Пийте Guinness і не виходьте заміж".

Британка народилася 2 жовтня 1919 р. і виросла в Брікстоні, Лондон, де згодом почала успішну кар'єру бухгалтера. Кетлін із задоволенням проводила вечори, танцюючи в Ковент-Гардені, і регулярно відвідувала Королівський оперний театр, щоб дивитися опери та балети.

Поживши в Лондоні під час Другої світової війни, вона відчула бажання спробувати себе в заміському житті. 1965 року Кетлін вирушила в Челтнем у компанії своєї мами, брата Чарлі та вірного пса Расті.

Жінка поділилася секретами свого довголіття Фото: SWNS

Уперше Кетлін познайомилася з Guinness у віці 18 років завдяки своїм батькам, які були великими шанувальниками пива. Незабаром напій став улюбленим для неї. За її словами саме регулярне вживання пива допомогло їй досягти віку в 105 років.

"Ми всі пили Guinness вдома, нам усім він подобався... і мені досі подобається. Батьки познайомили мене з "Гіннесом" у пізньому підлітковому віці; вони обидва регулярно пили його вдома. Мій старший брат Чарлі теж пив його вдома, тож він став улюбленим напоєм під час сімейної вечері, і я продовжую пити його донині", — сказала британка.

Щоб день народження Кетлін запам'ятався, компанія Guinness подарувала їй індивідуальний набір, до якого увійшли пивні склянки, капці, кухонний фартух, шоколадні цукерки та, звісно ж, багато пива.

Команда Sandfields також організувала для Кетлін спеціальну вечірку з дуже смачним святковим тортом, спеціально приготованим талановитим шеф-кухарем будинку.

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