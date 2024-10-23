Пить пиво и не выходить замуж: 105-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия (фото)

Кэтлин Хеннингс отпраздновала свой день рождения в кругу семьи и близких друзей. Во время вечеринки она дала два важных совета для тех кто хочет дожить до ее лет.

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105-летняя Кэтлин Хеннингс из Великобритании, полюбившая вкус пива Guinness, раскрыла секрет долгой и счастливой жизни. Об этом пишет Daily Mail.

Жительница дома престарелых Care UK Sandfields Care Home отпраздновала свой 105-й день рождения в кругу семьи и друзей. Уже традиционно для своего дня рождения она выпила холодную пинту пива Guinness.

Вспоминая свои долгие счастливые годы, Кэтлин раскрыла "секретную формулу" долгой и полноценной жизни, посоветовав: "Пейте Guinness и не выходите замуж".

Британка родилась 2 октября 1919 г. и выросла в Брикстоне, Лондон, где впоследствии начала успешную карьеру бухгалтера. Кэтлин с удовольствием проводила вечера, танцуя в Ковент-Гардене, и регулярно посещала Королевский оперный театр, чтобы смотреть оперы и балеты.

Пожив в Лондоне во время Второй мировой войны, она почувствовала желание попробовать себя в загородной жизни. В 1965 году Кэтлин отправилась в Челтнем в компании своей мамы, брата Чарли и верного пса Расти.

Женщина поделилась секретами своего долголетия Фото: SWNS

Впервые Кэтлин познакомилась с Guinness в возрасте 18 лет благодаря своим родителям, которые были большими поклонниками пива. Вскоре напиток стал любимым для нее. По ее словам именно регулярное употребление пива помогло ей достичь возраста в 105 лет.

"Мы все пили Guinness дома, нам всем он нравился… и мне до сих пор нравится. Родители познакомили меня с "Гиннессом" в позднем подростковом возрасте; они оба регулярно пили его дома. Мой старший брат Чарли тоже пил его дома, так что он стал любимым напитком во время семейных ужинов, и я продолжаю пить его по сей день", — сказала британка.

Чтобы день рождения Кэтлин запомнился, компания Guinness подарила ей индивидуальный набор, в который вошли пивные стаканы, тапочки, кухонный фартук, шоколадные конфеты и, конечно же, много пива.

Команда Sandfields также организовала для Кэтлин специальную вечеринку с вкуснейшим праздничным тортом, специально приготовленным талантливым шеф-поваром дома.

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