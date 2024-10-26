Мужчина путешествует по стране с парализованной матерью на спине (видео)

Сяо Ма решил продать дом и машину, чтобы иметь возможность оплатить поездки. Из-за состояния здоровья его мать уже не может говорить, но она всегда улыбается, когда они путешествуют.

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31-летний Сяо Ма продал свое имущество, чтобы путешествовать по Китаю со своей парализованной матерью, неся ее на спине, также как она делала это с ним, когда он был младенцем. Об этом пишет Oddity Central.

Герою истории было всего 8 лет, когда его родители попали в страшную автомобильную аварию, в результате которой отец погиб, а мать лишилась возможности двигаться. Ему и его старшей сестре пришлось самим заботиться о себе, а также о матери, у которой впоследствии диагностировали церебральную атрофию. Повзрослев, он работал на полях, собирая хлопок, был подмастерьем в разных сферах и открыл свой собственный ресторан в Синьцзяне.

Большая часть заработанных им денег шла на восстановление матери, и его упорный труд, казалось, окупался: женщина постепенно смогла покинуть кровать, ставшую для нее тюрьмой, сесть в инвалидное кресло и даже сделать несколько маленьких шагов. Однако несколько лет назад Сяо Ма узнал ужасную новость о том, что церебральная атрофия его матери не только неизлечима, но и прогрессирует с огромной скоростью. Тогда он решил по максимуму использовать то время, что ему осталось с ней провести.

Вместо того чтобы сосредоточиться на своем бизнесе, Сяо Ма решил продать дом и машину, чтобы иметь возможность брать свою мать в поездки по Китаю. Они посетили гору Тяньшань, озеро Тяньчи и другие места в Синьцзяне, а также пекинскую площадь Тяньаньмэнь и Великую стену. Пожилая женщина уже не может говорить, но она всегда улыбается, когда они путешествуют, что очень радует ее сына.

Фотографии 31-летнего мужчины, несущего на спине свою мать на площади Тяньаньмэнь, стали вирусными в китайских социальных сетях, вызвав одобрение миллионов людей по всей стране. Однако Сяо Ма уже много лет носит свою мать на руках и документирует их путешествия в коротких видеороликах, публикуемых на Douyin, китайской версии TikTok.

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