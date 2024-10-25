Что-то в глазу: женщина ослепла, совершив ошибку во время приема душа (фото)

Рейчел Прохнов столкнулась с редким заболеванием, которые возникает при ношении контактных линз. Инфекция вызывает боль, покраснение, светочувствительность и может привести к слепоте.

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Рейчел Прохнов, писательница из Остина (штат Техас, США), ослепла на один глаз, допустив грубую ошибку с контактными линзами. Об этом пишет Daily Mail.

В прошлом году женщина приняла душ, не сняв контактные линзы. Она делала это бесчисленное количество раз без видимого вредя для здоровья. Однако то, что началось с легкого раздражения в правом глазу, вскоре резко ухудшилось.

"По сравнению с этой болью роды казались прогулкой в парке. Это было абсолютно нереально", — вспоминает она.

В течение двух недель Рейчел, находившаяся тогда на 34-й неделе беременности, полностью ослепла на один глаз. Врачи сообщили, что в него попал паразит, содержащийся в воде, когда она принимала душ. Он проник в нежные ткани глаза, вызвав серьезное повреждение.

Рейчел всегда тщательно ухаживала за глазами: носила линзы с 12 лет, снимала их на ночь, очищала и регулярно меняла футляры, чтобы поддерживать стерильность. Однако она не знала, что прием душа или плавание в линзах могут сделать ее уязвимой для инфекции.

"Я думала, что делаю все правильно. Но оказалось, что это не так", — признается она.

В прошлом году женщина приняла душ, не сняв контактные линзы Фото: Instagram

Врачи диагностировали у Рейчел Прохнов акантамебный кератит — редкое заболевание, вызванное паразитом Acanthamoeba, который встречается в воде, почве и воздухе. Паразит проникает в роговицу через микроскопические разрывы, возникающие при ношении контактных линз. Инфекция вызывает боль, покраснение, светочувствительность и может привести к слепоте. На ранней стадии ее лечат каплями, но в сложных случаях требуется операция с пересадкой роговицы.

После нескольких неверных диагнозов Рейчел обратилась к специалистам и прошла выскабливание роговицы. В течение трех месяцев ей нужно было закапывать капли каждые 30 минут, что стало испытанием для нее и ее семьи. Кроме того, она принимала сильные препараты, требующие регулярного контроля состояния печени.

Рейчел сосредоточена на повышении осведомленности об редком заболевании Фото: Instagram

Спустя год и 82 визита к врачам Рейчел перенесла успешную операцию по замене роговицы от донора. Хотя ее зрение еще не идеальное, она может видеть и читать, используя очки.

Теперь Рейчел сосредоточена на повышении осведомленности об этом заболевании и воспитании сына Лахлана, родившегося в июле 2023 года.

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