Щось в оці: жінка осліпла, зробивши помилку під час приймання душу (фото)

Рейчел Прохнов зіткнулася з рідкісним захворюванням, яке виникає під час носіння контактних лінз. Інфекція викликає біль, почервоніння, світлочутливість і може призвести до сліпоти.

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Рейчел Прохнов, письменниця з Остіна (штат Техас, США), осліпла на одне око, припустившись грубої помилки з контактними лінзами. Про це пише Daily Mail.

Минулого року жінка прийняла душ, не знявши контактні лінзи. Вона робила це незліченну кількість разів без видимої шкоди для здоров'я. Однак те, що почалося з легкого подразнення в правому оці, незабаром різко погіршилося.

"Порівняно з цим болем пологи здавалися прогулянкою в парку. Це було абсолютно нереально", — згадує вона.

Протягом двох тижнів Рейчел, яка перебувала тоді на 34-му тижні вагітності, повністю осліпла на одне око. Лікарі повідомили, що в нього потрапив паразит, який містився у воді, коли вона приймала душ. Він проник у ніжні тканини ока, спричинивши серйозне пошкодження.

Рейчел завжди ретельно доглядала за очима: носила лінзи з 12 років, знімала їх на ніч, очищала і регулярно міняла футляри, щоб підтримувати стерильність. Однак вона не знала, що приймання душу або плавання в лінзах можуть зробити її вразливою для інфекції.

"Я думала, що роблю все правильно. Але виявилося, що це не так", — зізнається вона.

Минулого року жінка прийняла душ, не знявши контактні лінзи Фото: Instagram

Лікарі діагностували у Рейчел Прохнов акантамебний кератит — рідкісне захворювання, спричинене паразитом Acanthamoeba, що трапляється у воді, ґрунті та повітрі. Паразит проникає в рогівку через мікроскопічні розриви, що виникають під час носіння контактних лінз. Інфекція викликає біль, почервоніння, світлочутливість і може призвести до сліпоти. На ранній стадії її лікують краплями, але в складних випадках потрібна операція з пересадкою рогівки.

Після кількох невірних діагнозів Рейчел звернулася до фахівців і пройшла вишкрібання рогівки. Протягом трьох місяців їй потрібно було закапувати краплі кожні 30 хвилин, що стало випробуванням для неї та її сім'ї. Крім того, вона приймала сильні препарати, що вимагають регулярного контролю стану печінки.

Рейчел зосереджена на підвищенні обізнаності про рідкісне захворювання Фото: Instagram

Через рік і 82 візити до лікарів Рейчел перенесла успішну операцію із заміни рогівки від донора. Хоча її зір ще не ідеальний, вона може бачити й читати, використовуючи окуляри.

Тепер Рейчел зосереджена на підвищенні обізнаності про це захворювання і вихованні сина Лахлана, який народився в липні 2023 року.

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