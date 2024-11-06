Стример выиграл целое состояние, сделав ставку в размере $1 млн на Дональда Трампа

Адин Росс заявил, что рад был поддержать своего фаворита, которого он назвал "единственным достойным кандидатом".

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Американский стример Адин Росс, известный своими трансляциями на платформе Kick, оказался в центре внимания после крупного выигрыша, сделав ставку на победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. Об этом пишет Lad Bible.

Американец потратил 1 миллион долларов, но его ставка принесла ему прибыль в 660 000 долларов. Этот результат вызвал бурное обсуждение среди его подписчиков и поклонников Трампа.

Издание отмечает, что 78-летний Трамп, по итогам выборов, вновь вошел в Белый дом, несмотря на ожесточенную борьбу с Камалой Харрис. Согласно соцопросам, разрыв между кандидатами был минимальным, но ключевые штаты обеспечили Трампу победу.

Стример подарил своему кумиру Tesla Cybertruck Фото: X (Twitter)

После подтверждения результатов Росс заявил, что рад был поддержать своего фаворита, которого он назвал "единственным достойным кандидатом".

Свою поддержку Трампу Адин Росс демонстрировал задолго до выборов. В августе он побывал на курорте Мар-а-Лаго во Флориде, где провел эксклюзивный стрим со своим кумиром. В ходе визита Росс вручил Трампу Tesla Cybertruck, окрашенный в фотографию с места покушения на него в июле. Необычный подарок стал символическим знаком поддержки. Он также презентовал ему роскошные часы Rolex.

В своем аккаунте X (ранее Twitter) Росс опубликовал пост с объявлением о выигрыше и пообещал раздать 100 000 долларов среди 10 подписчиков.

"Трамп 2024. Я ставлю миллион на босса. Я знаю, что он защитит Америку. Единственный кандидат в президенты, который подходит для этой страны", — написал он.

Росс предложил всем желающим поучаствовать в розыгрыше: чтобы получить шанс на часть выигрыша, нужно было поставить лайк и оставить комментарий с указанием платежных данных.

Трамп, комментируя свою победу, заявил, что получил "беспрецедентный мандат доверия" и пообещал приложить все усилия для достижения сильной и безопасной Америки.

"Я буду бороться за вас каждым вздохом и не успокоюсь, пока не сделаем Америку снова великой", — подчеркнул он.

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