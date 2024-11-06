Стример выиграл целое состояние, сделав ставку в размере $1 млн на Дональда Трампа
Адин Росс заявил, что рад был поддержать своего фаворита, которого он назвал "единственным достойным кандидатом".
Американский стример Адин Росс, известный своими трансляциями на платформе Kick, оказался в центре внимания после крупного выигрыша, сделав ставку на победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. Об этом пишет Lad Bible.
Американец потратил 1 миллион долларов, но его ставка принесла ему прибыль в 660 000 долларов. Этот результат вызвал бурное обсуждение среди его подписчиков и поклонников Трампа.
Издание отмечает, что 78-летний Трамп, по итогам выборов, вновь вошел в Белый дом, несмотря на ожесточенную борьбу с Камалой Харрис. Согласно соцопросам, разрыв между кандидатами был минимальным, но ключевые штаты обеспечили Трампу победу.
После подтверждения результатов Росс заявил, что рад был поддержать своего фаворита, которого он назвал "единственным достойным кандидатом".
Свою поддержку Трампу Адин Росс демонстрировал задолго до выборов. В августе он побывал на курорте Мар-а-Лаго во Флориде, где провел эксклюзивный стрим со своим кумиром. В ходе визита Росс вручил Трампу Tesla Cybertruck, окрашенный в фотографию с места покушения на него в июле. Необычный подарок стал символическим знаком поддержки. Он также презентовал ему роскошные часы Rolex.
В своем аккаунте X (ранее Twitter) Росс опубликовал пост с объявлением о выигрыше и пообещал раздать 100 000 долларов среди 10 подписчиков.
"Трамп 2024. Я ставлю миллион на босса. Я знаю, что он защитит Америку. Единственный кандидат в президенты, который подходит для этой страны", — написал он.
Росс предложил всем желающим поучаствовать в розыгрыше: чтобы получить шанс на часть выигрыша, нужно было поставить лайк и оставить комментарий с указанием платежных данных.
Трамп, комментируя свою победу, заявил, что получил "беспрецедентный мандат доверия" и пообещал приложить все усилия для достижения сильной и безопасной Америки.
"Я буду бороться за вас каждым вздохом и не успокоюсь, пока не сделаем Америку снова великой", — подчеркнул он.
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