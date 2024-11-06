Стример виграв цілий статок, зробивши ставку в розмірі $1 млн на Дональда Трампа
Адін Росс заявив, що радий був підтримати свого фаворита, якого він назвав "єдиним гідним кандидатом".
Американський стример Адін Росс, відомий своїми трансляціями на платформі Kick, опинився в центрі уваги після великого виграшу, зробивши ставку на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року. Про це пише Lad Bible.
Американець витратив 1 мільйон доларів, але його ставка принесла йому прибуток у 660 000 доларів. Цей результат викликав бурхливе обговорення серед його підписників і шанувальників Трампа.
Видання зазначає, що 78-річний Трамп, за підсумками виборів, знову увійшов до Білого дому, попри запеклу боротьбу з Камалою Гарріс. Згідно з соцопитуваннями, розрив між кандидатами був мінімальним, але ключові штати забезпечили Трампу перемогу.
Після підтвердження результатів Росс заявив, що радий був підтримати свого фаворита, якого він назвав "єдиним гідним кандидатом".
Свою підтримку Трампу Адін Росс демонстрував задовго до виборів. У серпні він побував на курорті Мар-а-Лаго у Флориді, де провів ексклюзивний стрім зі своїм кумиром. Під час візиту Росс вручив Трампу Tesla Cybertruck, пофарбований у фотографію з місця замаху на нього в липні. Незвичайний подарунок став символічним знаком підтримки. Він також презентував йому розкішний годинник Rolex.
У своєму акаунті X (раніше Twitter) Росс опублікував пост з оголошенням про виграш і пообіцяв роздати 100 000 доларів серед 10 підписників.
"Трамп 2024. Я ставлю мільйон на боса. Я знаю, що він захистить Америку. Єдиний кандидат у президенти, який підходить для цієї країни", — написав він.
Росс запропонував усім охочим взяти участь у розіграші: щоб отримати шанс на частину виграшу, потрібно було поставити лайк і залишити коментар із зазначенням платіжних даних.
Трамп, коментуючи свою перемогу, заявив, що отримав "безпрецедентний мандат довіри" і пообіцяв докласти всіх зусиль для досягнення сильної та безпечної Америки.
"Я буду боротися за вас кожним подихом і не заспокоюся, поки не зробимо Америку знову великою", — наголосив він.
Раніше Фокус повідомляв, що чоловік пожартував про виграш у лотерею і через кілька хвилин став мільйонером. Джордж Херт під час обідньої перерви разом з колегами зайшов у магазин і пожартував, що збирається виграти в лотерею.
Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.