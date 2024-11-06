Стример виграв цілий статок, зробивши ставку в розмірі $1 млн на Дональда Трампа

Адін Росс заявив, що радий був підтримати свого фаворита, якого він назвав "єдиним гідним кандидатом".

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Американський стример Адін Росс, відомий своїми трансляціями на платформі Kick, опинився в центрі уваги після великого виграшу, зробивши ставку на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року. Про це пише Lad Bible.

Американець витратив 1 мільйон доларів, але його ставка принесла йому прибуток у 660 000 доларів. Цей результат викликав бурхливе обговорення серед його підписників і шанувальників Трампа.

Видання зазначає, що 78-річний Трамп, за підсумками виборів, знову увійшов до Білого дому, попри запеклу боротьбу з Камалою Гарріс. Згідно з соцопитуваннями, розрив між кандидатами був мінімальним, але ключові штати забезпечили Трампу перемогу.

Стример подарував своєму кумиру Tesla Cybertruck Фото: X (Twitter)

Після підтвердження результатів Росс заявив, що радий був підтримати свого фаворита, якого він назвав "єдиним гідним кандидатом".

Свою підтримку Трампу Адін Росс демонстрував задовго до виборів. У серпні він побував на курорті Мар-а-Лаго у Флориді, де провів ексклюзивний стрім зі своїм кумиром. Під час візиту Росс вручив Трампу Tesla Cybertruck, пофарбований у фотографію з місця замаху на нього в липні. Незвичайний подарунок став символічним знаком підтримки. Він також презентував йому розкішний годинник Rolex.

У своєму акаунті X (раніше Twitter) Росс опублікував пост з оголошенням про виграш і пообіцяв роздати 100 000 доларів серед 10 підписників.

"Трамп 2024. Я ставлю мільйон на боса. Я знаю, що він захистить Америку. Єдиний кандидат у президенти, який підходить для цієї країни", — написав він.

Росс запропонував усім охочим взяти участь у розіграші: щоб отримати шанс на частину виграшу, потрібно було поставити лайк і залишити коментар із зазначенням платіжних даних.

Трамп, коментуючи свою перемогу, заявив, що отримав "безпрецедентний мандат довіри" і пообіцяв докласти всіх зусиль для досягнення сильної та безпечної Америки.

"Я буду боротися за вас кожним подихом і не заспокоюся, поки не зробимо Америку знову великою", — наголосив він.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік пожартував про виграш у лотерею і через кілька хвилин став мільйонером. Джордж Херт під час обідньої перерви разом з колегами зайшов у магазин і пожартував, що збирається виграти в лотерею.

Також стало відомо, що щасливчик зірвав джекпот у розмірі 800 млн доларів. Щасливий переможець може претендувати на щорічні виплати в розмірі 800 млн доларів або вибрати одноразову грошову виплату в розмірі 404,2 млн доларів.