Корабль-призрак: какие жуткие секреты хранит круизный лайнер Queen Mary

Сейчас судно служит плавучим отелем и предлагает регулярные экскурсии, включая "ночные поиски призраков". Многие гости делились историями о зловещих местах на корабле, где они встречали привидений.

Исторический круизный лайнер Queen Mary, который вышел в свое первое плавание из Саутгемптона (Англия) в 1936 году, приобрел репутацию самого "призрачного" корабля в мире. Об этом пишет Daily Express.

За десятилетия своего существования на его борту погибли по меньшей мере 47 человек, а рассказы о паранормальных явлениях и привидениях привлекают тысячи любителей острых ощущений.

Корабль, ныне пришвартованный в Лонг-Бич, Калифорния (США), служит плавучим отелем и проводит регулярные экскурсии, включая "ночные поиски призраков". Как отметил директор по маркетингу Queen Mary Крис Уилмот, судно предлагает "уникальные и аутентичные впечатления" для тех, кто интересуется паранормальными явлениями.

Среди наиболее зловещих мест на корабле — люк Shaft Alley, где в 1966 году погиб молодой член экипажа, раздавленный водонепроницаемой дверью. По легендам, его призрак до сих пор беспокойно бродит по кораблю, задавая странные вопросы о пропавшем инструменте.

Иллюстративное фото Фото: Britannica

Загадочные случаи также происходили в каюте B340: однажды женщина была разбужена незнакомцем, стоявшим у ее кровати. С тех пор гости и персонал сообщают о странных звуках и неуправляемо включающихся кранах и светильниках.

Некоторые посетители утверждают, что видели жуткие фигуры на танцполе зала "Мавритания", а другие наблюдали призраков у бассейна первого класса, в том числе женщину в свадебном платье и маленькую девочку в старинной одежде.

Сегодня Queen Mary остается одним из самых известных призрачных мест в Америке, предлагая туристам возможность почувствовать на себе мистическую атмосферу, окутывающую этот легендарный лайнер.

Ранее Фокус сообщал, что круизный лайнер оказался в эпицентре 9-метровой волны. В условиях непогоды корабль временно потерял управление, отклонился от курса и был вынужден остановиться. На борту находились 943 пассажира и 503 члена экипажа.

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