Корабель-привид: які моторошні секрети зберігає круїзний лайнер Queen Mary
Зараз судно служить плавучим готелем і пропонує регулярні екскурсії, включно з "нічними пошуками привидів". Багато гостей поділилися історіями про зловісні місця на кораблі, де вони зустрічали духів.
Історичний круїзний лайнер Queen Mary, який вийшов у своє перше плавання із Саутгемптона (Англія) 1936 року, набув репутації "найпримарнішого" корабля у світі. Про це пише Daily Express.
За десятиліття свого існування на його борту загинули щонайменше 47 осіб, а розповіді про паранормальні явища і привидів приваблюють тисячі любителів гострих відчуттів.
Корабель, нині пришвартований у Лонг-Біч, Каліфорнія (США), слугує плавучим готелем і проводить регулярні екскурсії, включно з "нічними пошуками привидів". Як зазначив директор з маркетингу Queen Mary Кріс Вілмот, судно пропонує "унікальні та автентичні враження" для тих, хто цікавиться паранормальними явищами.
Серед найбільш зловісних місць на кораблі — люк Shaft Alley, де 1966 року загинув молодий член екіпажу, розчавившись водонепроникними дверима. За легендами, його привид досі неспокійно блукає кораблем, ставлячи дивні запитання про зниклий інструмент.
Загадкові випадки також відбувалися в каюті B340: одного разу жінку розбудив незнайомець, який стояв біля її ліжка. Відтоді гості та персонал повідомляють про дивні звуки й крани та світильники, що некеровано вмикаються.
Деякі відвідувачі стверджують, що бачили моторошні фігури на танцмайданчику залу "Мавританія", а інші спостерігали привидів біля басейну першого класу, зокрема жінку у весільній сукні та маленьку дівчинку в старовинному одязі.
Сьогодні Queen Mary залишається одним із найвідоміших примарних місць в Америці, пропонуючи туристам можливість відчути на собі містичну атмосферу, що огортає цей легендарний лайнер.
Раніше Фокус повідомляв, що круїзний лайнер опинився в епіцентрі 9-метрової хвилі. В умовах негоди корабель тимчасово втратив керування, відхилився від курсу і був змушений зупинитися. На борту перебували 943 пасажири і 503 члени екіпажу.
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