Корабель-привид: які моторошні секрети зберігає круїзний лайнер Queen Mary

Зараз судно служить плавучим готелем і пропонує регулярні екскурсії, включно з "нічними пошуками привидів". Багато гостей поділилися історіями про зловісні місця на кораблі, де вони зустрічали духів.

Історичний круїзний лайнер Queen Mary, який вийшов у своє перше плавання із Саутгемптона (Англія) 1936 року, набув репутації "найпримарнішого" корабля у світі. Про це пише Daily Express.

За десятиліття свого існування на його борту загинули щонайменше 47 осіб, а розповіді про паранормальні явища і привидів приваблюють тисячі любителів гострих відчуттів.

Корабель, нині пришвартований у Лонг-Біч, Каліфорнія (США), слугує плавучим готелем і проводить регулярні екскурсії, включно з "нічними пошуками привидів". Як зазначив директор з маркетингу Queen Mary Кріс Вілмот, судно пропонує "унікальні та автентичні враження" для тих, хто цікавиться паранормальними явищами.

Серед найбільш зловісних місць на кораблі — люк Shaft Alley, де 1966 року загинув молодий член екіпажу, розчавившись водонепроникними дверима. За легендами, його привид досі неспокійно блукає кораблем, ставлячи дивні запитання про зниклий інструмент.

Ілюстративне фото Фото: Britannica

Загадкові випадки також відбувалися в каюті B340: одного разу жінку розбудив незнайомець, який стояв біля її ліжка. Відтоді гості та персонал повідомляють про дивні звуки й крани та світильники, що некеровано вмикаються.

Деякі відвідувачі стверджують, що бачили моторошні фігури на танцмайданчику залу "Мавританія", а інші спостерігали привидів біля басейну першого класу, зокрема жінку у весільній сукні та маленьку дівчинку в старовинному одязі.

Сьогодні Queen Mary залишається одним із найвідоміших примарних місць в Америці, пропонуючи туристам можливість відчути на собі містичну атмосферу, що огортає цей легендарний лайнер.

Раніше Фокус повідомляв, що круїзний лайнер опинився в епіцентрі 9-метрової хвилі. В умовах негоди корабель тимчасово втратив керування, відхилився від курсу і був змушений зупинитися. На борту перебували 943 пасажири і 503 члени екіпажу.

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