Сообщение из прошлого: капсула времени нашла своего создателя спустя 30 лет (фото)

Фэй Пулейн и Адам Браун нашли старую коробку из-под сигарет, внутри которой лежали монеты, ключ и удостоверение личности, принадлежащее Майклу Уайтхеду. Помимо этого, они обнаружили записку.

Во время ремонта нового дома супруги Фэй Пулейн и Адам Браун из Стэмфорда, Линкольншир (Англия), сделали неожиданное открытие. Они нашли за камином они обнаружили 30-летнюю капсулу времени. Об этом пишет Daily Star.

Найденные предметы, включая старинные монеты, ключ, удостоверение личности и рукописные записки, заставили их отправиться на поиски ее создателя.

Фэй Пулейн и Адам Браун обнаружили старую коробку из-под сигарет Lambert and Butler, в которой хранились монеты, ключ и удостоверение личности на имя Майкла Уайтхеда. Среди находок была записка.

"Если это будет найдено через 30 лет, пожалуйста, найдите меня, если я жив — надеюсь на это", — говорилось в ней.

Найденные предметы, включая старинные монеты, ключ, удостоверение личности и рукописные записки Фото: SWNS

Еще одно послание содержало просьбу опубликовать историю в местной газете Stamford Mercury. Также они нашли деревянный брусок, спрятанный вместе с другими предметами, на нем было написано: "Время идет так быстро".

"Это было так интересно — найти что-то подобное. Эта находка делает дом еще более уютным и живым", — рассказала Фэй.

Следуя указаниям в записке, пара связалась с местной газетой, что привело их к бывшему владельцу дома, 57-летнему Майклу Уайтхеду, известному как Мик. Оказалось, что в 1990-х годах, после покупки коттеджа за £40,000, он решил оставить капсулу времени.

"Я не могу поверить, что ее нашли. Я часто делал подобные вещи, оставляя капсулы времени за каминами, но это первая, которая вернулась ко мне", — признался Мик, руководитель строительной фирмы.

Удостоверение личности на имя Майкла Уайтхеда Фото: SWNS

Мик встретился с Фэй и Адамом, чтобы забрать свою капсулу времени, и рассказал, что однажды спрятал даже старую китайскую вазу, которая больше не была нужна владельцу. Мужчина признался, что прятал капсулы времени во многих домах и теперь с нетерпением ждет, когда остальные будут найдены.

"Я спрятал больше вещей, чем могу вспомнить, и буду ждать, когда через 50 лет их обнаружат", — сказал он с улыбкой.

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