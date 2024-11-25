Не трогали около 120 лет: женщина нашла в реке старинную "капсулу времени" (видео)

Джейн Истман часто занимается поиском давно утраченных предметов. Недавно она обнаружила старинную бутылку, содержимое которой ее сильно удивило.

Искательница сокровищ Джейн Истман поделилась удивительной находкой со дна реки в Англии. Женщина нашла стеклянную бутылку из викторианской эпохи, наполненной солеными огурцами. Своим "сокровищем" Джейн поделилась в Instargam.

По словам Джейн, эта "капсула времени" стала самой странной находкой за все ее экспедиции. В видеозаписи, опубликованной на ее странице, женщина демонстрирует зеленую стеклянную бутылку с рельефной крышкой, извлеченную из грязи. На крышке была надпись "W & D Harvest Dowgate Dock London". Джейн предположила, что находка относится к периоду между 1890 и 1910 годами, основываясь на других находках в том же месте.

Она рассказала, что компания W & D Harvest занималась торговлей специями и соленьями в Лондоне, на улице Upper Thames Street, начиная с 1870-х годов.

"Эта бутылка оказалась невероятно герметичной. Она идеально сохранилась — настоящая капсула времени", — написала она.

Бутылка изготовлена из водного стекла, а ее форма отличается от привычных для солений. Джейн объяснила, что такие находки позволяют понять, почему в викторианскую эпоху были популярны длинные сосуды для солений. Она решила не открывать бутылку, а запечатать крышку сургучом, чтобы сохранить находку в первозданном виде.

Подписчики Джейн, которых более 335 тысяч, активно обсуждали, что могло произойти с содержимым бутылки за более чем 100 лет.

"Интересно, можно ли все еще есть эти огурцы? Они выглядят аппетитно!" — прокомментировал один из пользователей.

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