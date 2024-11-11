Могут стоить состояние: мужчина заметил нечто необычное на 20-долларовых купюрах (фото)

Джей Херрин начал обращать внимание на серийные номера банкнот благодаря другу, однажды обнаружившему редкую купюру. Мужчина хранит свою находку в надежном месте, но не исключает, что может выставить ее на продажу.

Джей Херрин из штата Алабама (США), решивший снять 60 долларов, был потрясен, когда обнаружил, что случайно пополнил свою коллекцию редких банкнот. Об этом он рассказал на популярном форуме Reddit.

Увидев уникальные серийные номера на 20-долларовых купюрах, мужчина быстро осознал, что его находка стоит гораздо больше номинала. Одна из купюр имела серийный номер PL 58888888 H, а другая — PL 58888885 H, что делало их очень редкими находками. Это тип банкнот с палиндромным серийным номером, одинаково читаемым в обе стороны. Такая деталь считается настоящей находкой для коллекционеров.

Херрин, изначально не планировавший ничего особенного, отметил, что его внимание к серийным номерам возникло благодаря другу, который однажды нашел необычную банкноту. Проверив купюры, мужчина понял, что обе из них были не только в отличном состоянии, но и имели серийные номера, идущие почти подряд, что добавляло им ценности.

Одна из купюр имела серийный номер PL 58888888 H, а другая — PL 58888885 H Фото: Reddit

Своей находкой Херрин поделился на Reddit, где пост сразу стал вирусным. Коллекционеры и любители редких банкнот мгновенно оценили его "добычу". Многие пользователи призвали его продать купюры, поскольку за такие редкие экземпляры могут предложить немалые суммы. Некоторые оценили одну из банкнот в диапазоне 150–500 долларов, а некоторые комментаторы уверяли, что при удачном покупателе цена может возрасти еще выше.

Американец хранит купюры в надежном месте, хотя и признается, что может выставить их на продажу на eBay. В комментариях к его посту пользователи активно обсуждали находку, а некоторые хвалили его за внимательность.

"Этот 58888885, вероятно, стоит несколько тысяч для коллекционера", "Повторяющиеся серийные номера — невероятно редкая находка, не говоря уже о том, что они, похоже, находятся в фантастическом состоянии", "Это две отличные находки", "Я бы вытащил как можно больше двадцаток", — писали они.

Сам Херрин надеется, что его находка вдохновит других внимательно проверять серийные номера на банкнотах, ведь даже мельчайшие детали могут превратить обычные деньги в ценный объект коллекционирования.

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