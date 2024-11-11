Можуть коштувати цілого статку: чоловік помітив щось незвичайне на 20-доларових купюрах (фото)

Джей Херрін почав звертати увагу на серійні номери банкнот завдяки другові, який одного разу виявив рідкісну купюру. Чоловік зберігає свою знахідку в надійному місці, але не виключає, що може виставити її на продаж.

Джей Херрін зі штату Алабама (США), який вирішив зняти 60 доларів, був приголомшений, коли виявив, що випадково поповнив свою колекцію рідкісних банкнот. Про це він розповів на популярному форумі Reddit.

Побачивши унікальні серійні номери на 20-доларових купюрах, чоловік швидко усвідомив, що його знахідка коштує набагато більше за номінал. Одна з купюр мала серійний номер PL 58888888 H, а інша — PL 58888885 H, що робило їх дуже рідкісними знахідками. Це тип банкнот із паліндромним серійним номером, що однаково читається в обидва боки. Така деталь вважається справжньою знахідкою для колекціонерів.

Херрін, який спочатку не планував нічого особливого, зазначив, що його увага до серійних номерів виникла завдяки другу, який одного разу знайшов незвичайну банкноту. Перевіривши купюри, чоловік зрозумів, що обидві з них були не тільки у відмінному стані, а й мали серійні номери, які йшли майже підряд, що додавало їм цінності.

Одна з купюр мала серійний номер PL 58888888 H, а інша — PL 58888885 H Фото: Reddit

Своєю знахідкою Херрін поділився на Reddit, де пост одразу став вірусним. Колекціонери та любителі рідкісних банкнот миттєво оцінили його "здобич". Багато користувачів закликали його продати купюри, оскільки за такі рідкісні екземпляри можуть запропонувати чималі суми. Дехто оцінив одну з банкнот у діапазоні 150-500 доларів, а деякі коментатори запевняли, що за вдалого покупця ціна може зрости ще вище.

Американець зберігає купюри в надійному місці, хоча й зізнається, що може виставити їх на продаж на eBay. У коментарях до його посту користувачі активно обговорювали знахідку, а деякі хвалили його за уважність.

"Цей 58888885, ймовірно, коштує кілька тисяч для колекціонера", "Серійні номери, що повторюються, — неймовірно рідкісна знахідка, не кажучи вже про те, що вони, схоже, перебувають у фантастичному стані", "Це дві чудові знахідки", "Я б витягнув якомога більше двадцяток", — писали вони.

Сам Херрін сподівається, що його знахідка надихне інших уважно перевіряти серійні номери на банкнотах, адже навіть найдрібніші деталі можуть перетворити звичайні гроші на цінний об'єкт колекціонування.

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