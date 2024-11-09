В заброшенном доме нашли загадочное завещания 164-летней давности (фото)

Лука Горі-Сміт, досліджуючи сімейний особняк, натрапив на унікальний документ серед старих фотографій на горищі. Чоловік вирішив вивчити таємничий заповіт, щоб дізнатися історію своєї родини.

Заповіт, датований 1860 роком, нещодавно був знайдений у покинутому будинку у Фінляндії. Лука Гоурі-Сміт, досліджуючи родинний маєток, натрапив на документ серед старих фотографій. Його походження досі вкрите таємницею. Про цю історію пише Newsweek.

Заповіт здивував не лише своєю давниною, а й вишуканим почерком на старовинному пергаменті, що чудово зберігся, попри час.

Будинок, що належав колись прабабусі Горі-Сміта, використовувався сім'єю як заміська резиденція, але в останні десятиліття стояв порожнім. Будівля поступово руйнувалася, хоча нещодавно брат Луки вирішив провести невеликий ремонт даху, щоб зберегти її. Саме під час цього візиту він і знайшов документ, який викликав безліч запитань, адже в сімейній історії про нього раніше ніхто не згадував.

Заповіт здивував не тільки своєю старовиною, а й вишуканим почерком на старовинному пергаменті Фото: newsweek

Заповіт привернув увагу чоловіка і Гоурі-Сміт вирішив звернутися до користувачів Reddit, щоб дізнатися більше про особу людини, яка підписала документ. Один із користувачів допоміг встановити ім'я власника заповіту — Роберт Сміт Істер, який жив у середині XIX століття. Однак у сім'ї Горі-Сміта прізвище Істер невідоме, що породило нову версію: імовірно, заповіт був знайдений прабабусею Луки, коли вона купила цей будинок у Фінляндії, або ж його придбали в антикварній крамниці і зберегли як цікавий артефакт.

Крім дати та імені Роберта Сміта Істера документ зміг розповісти про останню волю чоловіка. Одному з його родичів було заповідано 90 фунтів стерлінгів і будинок, що на той час являло собою значний статок. Такі деталі, разом з елегантним стилем рукопису, роблять заповіт не тільки історично, а й культурно цінним.

Деякі користувачі Reddit припустили, що документ може коштувати близько 50 доларів на ринку старовинних паперів, але Гоурі-Сміт не має наміру його продавати. Він планує поставити заповіт у рамку і зберегти його як нагадування про загадкові сторінки історії сім'ї.

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