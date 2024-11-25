Не чіпали близько 120 років: жінка знайшла в річці старовинну "капсулу часу" (відео)

Джейн Істман часто займається пошуком давно втрачених предметів. Нещодавно вона виявила старовинну пляшку, вміст якої її дуже здивував.

Шукачка скарбів Джейн Істман поділилася дивовижною знахідкою з дна річки в Англії. Жінка знайшла скляну пляшку з вікторіанської епохи, наповнену солоними огірками. Своїм "скарбом" Джейн поділилася в Instargam.

За словами Джейн, ця "капсула часу" стала найдивнішою знахідкою за всі її експедиції. У відеозаписі, опублікованому на її сторінці, жінка демонструє зелену скляну пляшку з рельєфною кришкою, витягнуту з бруду. На кришці був напис "W & D Harvest Dowgate Dock London". Джейн припустила, що знахідка належить до періоду між 1890 і 1910 роками, ґрунтуючись на інших знахідках у тому ж місці.

Вона розповіла, що компанія W & D Harvest займалася торгівлею спеціями й соліннями в Лондоні, на вулиці Upper Thames Street, починаючи з 1870-х років.

"Ця пляшка виявилася неймовірно герметичною. Вона ідеально збереглася — справжня капсула часу", — написала вона.

Пляшка виготовлена з водного скла, а її форма відрізняється від звичних для солінь. Джейн пояснила, що такі знахідки дають змогу зрозуміти, чому у вікторіанську епоху були популярні довгі посудини для солінь. Вона вирішила не відкривати пляшку, а запечатати кришку сургучем, щоб зберегти знахідку в первозданному вигляді.

Підписники Джейн, яких понад 335 тисяч, активно обговорювали, що могло статися з вмістом пляшки за понад 100 років.

"Цікаво, чи можна все ще їсти ці огірки? Вони виглядають апетитно!" — прокоментував один із користувачів.

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