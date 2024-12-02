Повідомлення з минулого: капсула часу знайшла свого творця через 30 років (фото)

Фей Пулейн і Адам Браун знайшли стару коробку з-під сигарет, усередині якої лежали монети, ключ і посвідчення особи, яке належало Майклу Вайтхеду. Крім цього, вони виявили записку.

Під час ремонту нового будинку подружжя Фей Пулейн і Адам Браун зі Стемфорда, Лінкольншир (Англія), зробили несподіване відкриття. Вони знайшли за каміном 30-річну капсулу часу. Про це пише Daily Star.

Знайдені предмети, включно зі старовинними монетами, ключем, посвідченням особи і рукописними записками, змусили їх вирушити на пошуки її творця.

Фей Пулейн і Адам Браун виявили стару коробку з-під цигарок Lambert and Butler, у якій зберігалися монети, ключ і посвідчення особи на ім'я Майкла Вайтхеда. Серед знахідок була записка.

"Якщо це буде знайдено через 30 років, будь ласка, знайдіть мене, якщо я живий — сподіваюся на це", — йшлося в ній.

Знайдені предмети, включно зі старовинними монетами, ключем, посвідченням особи та рукописними записками Фото: SWNS

Ще одне послання містило прохання опублікувати історію в місцевій газеті Stamford Mercury. Також вони знайшли дерев'яний брусок, захований разом з іншими предметами, на ньому було написано: "Час іде так швидко".

"Це було так цікаво — знайти щось подібне. Ця знахідка робить будинок ще більш затишним і живим", — розповіла Фей.

Дотримуючись вказівок у записці, пара зв'язалася з місцевою газетою, що привело їх до колишнього власника будинку, 57-річного Майкла Вайтхеда, відомого як Мік. Виявилося, що в 1990-х роках, після купівлі котеджу за £40,000, він вирішив залишити капсулу часу.

"Я не можу повірити, що її знайшли. Я часто робив подібні речі, залишаючи капсули часу за камінами, але це перша, яка повернулася до мене", — зізнався Мік, керівник будівельної фірми.

Посвідчення особи на ім'я Майкла Вайтхеда Фото: SWNS

Мік зустрівся з Фей і Адамом, щоб забрати свою капсулу часу, і розповів, що одного разу сховав навіть стару китайську вазу, яка більше не була потрібна власнику. Чоловік зізнався, що ховав капсули часу в багатьох будинках і тепер із нетерпінням чекає, коли решту буде знайдено.

"Я сховав більше речей, ніж можу пригадати, і чекатиму, коли через 50 років їх виявлять", — сказав він з посмішкою.

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