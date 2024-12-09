Блогер знайшов старовинний занедбаний будинок зі стародавніми артефактами: що було всередині (відео)

Лі Вілкінсон і його команда регулярно вивчають документи місцевих рад, які фіксують інформацію про занедбані будівлі. Цього разу вони знайшли статуї сфінксів, зображення кобр, пентаграми і папіруси з ієрогліфами.

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Група міських дослідників виявила в Мідлендсі (Велика Британія) занедбаний будинок, повний давньоєгипетських артефактів, які перетворили його на справжній музей, присвячений культурі Стародавнього Єгипту. Про це розповів 35-річний блогер Лі Вілкінсон, відомий у мережі під ніком Urbex Uncovered.

35-річний Лі Вілкінсон, відомий у мережі під ніком "Urbex Uncovered", і його друзі оглядали будинок із трьома спальнями, коли несподівано натрапили на унікальне видовище. Увійшовши всередину через незамкнені двері, вони виявили безліч антикварних предметів мистецтва, а на кухні на них чекала чотирифутова статуя мумії Тутанхамона.

Піднявшись нагору, дослідники побачили кімнати, повні єгипетських артефактів: статуї сфінксів і Анубіса, зображення кобр, пентаграми, папіруси з ієрогліфами й безліч інших незвичайних речей. За словами Лі, загальна кількість знайдених предметів сягає тисячі.

"Ці святині мали бездоганний вигляд серед брудних кімнат, вкритих павутиною. Ми були вражені побаченим. Усі три спальні нагорі були немов з іншого світу — це дорогі, якісні предмети, чого ми раніше не зустрічали", — розповів він.

Увійшовши всередину через незамкнені двері, дослідники виявили безліч антикварних предметів мистецтва Фото: SWNS За словами блогера, всі три спальні нагорі були немов з іншого світу Фото: SWNS

Лі зазначив, що такі знахідки — рідкість навіть для досвідчених дослідників. Однак він наголосив, що їхня діяльність повністю законна і не пов'язана з крадіжками чи вандалізмом.

"Люди іноді думають, що ми зламуємо двері або грабуємо будинки, але це не так. Ми досліджуємо тільки занедбані будівлі й входимо в них через відчинені двері або вікна. Ми не беремо нічого з собою, тільки фотографуємо", — додав він.

Лі та його команда регулярно вивчають документи місцевих рад, які фіксують інформацію про занедбані будівлі. Знайдені об'єкти вони ретельно документують, ділячись своїми відкриттями в соціальних мережах.

Раніше Фокус повідомляв, що капсула часу знайшла свого творця через 30 років. Фей Пулейн і Адам Браун помітили стару коробку з-під цигарок, всередині якої лежали монети, ключ і посвідчення особи, що належить Майклу Вайтхеду. Крім цього, вони виявили записку.

Також стало відомо, що в покинутому будинку знайшли загадковий заповіт 164-річної давності. Лука Гоурі-Сміт, досліджуючи сімейний особняк, натрапив на унікальний документ серед старих фотографій на горищі. Чоловік вирішив вивчити таємничий заповіт, щоб дізнатися історію своєї родини.