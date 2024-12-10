Жінка купила будинок в Італії за 1 євро: скільки вона витратила на його ремонт (фото)

Мередіт Таббоун зазначила, що будинок перебував у жалюгідному стані. Ремонт зайняв близько 5 років, але результат перевершив очікування, адже будівля поєднує сучасний комфорт і збережені історичні елементи.

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Мередіт Таббоун, мешканка Чикаго (США), за останні п'ять років інвестувала майже півмільйона доларів і незліченні години свого часу у створення будинку мрії в італійському містечку Самбука-ді-Сицилія. Цей проєкт став для неї не просто реконструкцією старовинної будівлі, а й емоційним мостом між минулим і майбутнім. Про це пише CNBC.

Усе почалося 2019 року, коли Таббоун дізналася про програму продажу занедбаної нерухомості в Самбука-ді-Сицилія за ціною від 1 євро. У цей же час, вивчаючи свою сімейну історію, вона з'ясувала, що її прадід народився в цьому ж містечку. Цей збіг став для неї знаком. Незабаром Мередіт зробила ставку і виграла будинок.

На ремонт пішло близько 475 000 доларів Фото: Bill-Gates У будинку є дві основні спальні та гостьові кімнати Фото: Bill-Gates

За символічну ціну в 1 євро американка придбала будівлю, а потім через приватну угоду купила сусідній будинок. Загальна вартість двох об'єктів склала трохи більш як 29 000 доларів. Однак стан нерухомості залишав бажати кращого, адже будинки потребували капітального ремонту, а дах був вкритий азбестом.

Мередіт розпочала масштабну реконструкцію, збільшивши площу будинку до 250 квадратних метрів. На ремонт пішло близько 475 000 доларів, але результат перевершив усі очікування. Будинок, названий Casa dell'Architetto на честь батька-архітектора Таббоун, поєднує сучасний комфорт і збережені історичні елементи, як-от оригінальні арки й унікальні сходи. У ньому тепер є дві основні спальні, гостьові кімнати, бібліотека, сауна, тераси й навіть піч для піци.

Американка купила будинок у 2019 році Фото: Bill-Gates Жінка придбала будівлю, а потім через приватну угоду купила сусідній будинок Фото: Bill-Gates

Проєкт, що тривав понад чотири роки, став для Таббоун не тільки способом возз'єднатися із сімейним корінням, а й можливістю переглянути свій підхід до життя і роботи.

"Цей будинок — це міст між моїм минулим і майбутнім", — каже вона.

Сьогодні Мередіт проводить на Сицилії кілька місяців на рік, приймає гостей і влаштовує вечері для нових друзів. У майбутньому вона планує передати будинок селу, щоб зберегти його для майбутніх поколінь.

"Збереження таких старих будівель має величезне значення. Цю спадщину неможливо відтворити за допомогою сучасних технологій", — наголошує американка.

Раніше Фокус повідомляв, що пара, яка роками збирала гроші на житло, виграла особняк за 3 млн фунтів. Будинок, який дістався Лорен Кін виконаний у стилі, навіяному дизайном голлівудських особняків. У ньому п'ять просторих спалень, сучасний кінозал, чудовий краєвид на узбережжя і відкритий басейн з підігрівом.

Також стало відомо, що блогер знайшов старовинний занедбаний будинок зі стародавніми артефактами. Лі Вілкінсон і його команда регулярно вивчають документи місцевих рад, які фіксують інформацію про покинуті будівлі. Цього разу вони знайшли статуї сфінксів, зображення кобр, пентаграми й папіруси з ієрогліфами.