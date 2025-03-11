Азартна пенсіонерка виграла $500 тисяч у лотерею після низки вдалих ставок (фото)

Жінка дослухалася до поради продавця в магазині і виграла в новій лотереї. Переможниця поки не вирішила, на що витратить призові гроші.

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73-річна мешканка округу Вейн, штат Мічиган (США), зірвала великий джекпот у лотереї, вигравши $500 000. Її удача почалася з безкоштовних купонів на лотерейні білети, отриманих в онлайн-грі Spin to Win. Про це пише UPI.

Як розповіла переможниця представникам Мічиганської лотереї, вона використовувала виграні купони для купівлі миттєвих квитків. Перший виграш становив лише $10, але жінка вирішила знову випробувати удачу.

У магазині Taylor Party Store у місті Тейлор вона придбала скретч-білет "20X", дотримуючись поради продавця, який сказав, що ця гра нова. Щойно вона стерла захисний шар і відсканувала квиток у лотерейному додатку, на екрані з'явилися святкові конфетті — знак великого виграшу.

"Я не могла стримати сліз радості. Це неймовірне відчуття — знати, що зі мною і моєю сім'єю все буде гаразд", — поділилася переможниця.

Купони мешканки Мічигану на безкоштовні лотерейні квитки допомогли їй виграти приз у розмірі 500 000 доларів Фото: Michigan Lottery

За словами жінки, вона не планує витрачати виграш одразу і збирається зберегти весь приз.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець виграв 58 млн фунтів і влаштував вечірку з друзями в пентхаусі в іншій країні. Під час поїздки компанія заглянула у відомий пляжний клуб, який раніше приймав таких зірок, як Джастін Бібер. Крім цього, вони зняли відразу 2 пентхауси і насолоджувалися вишуканими напоями.

Також стало відомо, що Жаклін Мангус вирішила заховати лотерейний білет у Біблії. Жінка не надавала цьому особливого значення, але, як виявилося, це стало щасливою ознакою.