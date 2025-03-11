Азартная пенсионерка выиграла $500 тысяч в лотерею после череды удачных ставок (фото)

Женщина последовала совету продавца в магазине и выиграла в новой лотерее. Победительница пока не решила, на что потратит призовые деньги.

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73-летняя жительница округа Уэйн, штат Мичиган (США), сорвала крупный джекпот в лотерее, выиграв $500 000. Ее удача началась с бесплатных купонов на лотерейные билеты, полученных в онлайн-игре Spin to Win. Об этом пишет UPI.

Как рассказала победительница представителям Мичиганской лотереи, она использовала выигранные купоны для покупки мгновенных билетов. Первый выигрыш составил всего $10, но женщина решила снова испытать удачу.

В магазине Taylor Party Store в городе Тейлор она приобрела скретч-билет "20X", следуя совету продавца, который сказал, что эта игра новая. Как только она стерла защитный слой и отсканировала билет в лотерейном приложении, на экране появились праздничные конфетти – знак большого выигрыша.

"Я не могла сдержать слез радости. Это невероятное чувство — знать, что со мной и моей семьей все будет в порядке", — поделилась победительница.

Купоны жительницы Мичигана на бесплатные лотерейные билеты помогли ей выиграть приз в размере 500 000 долларов Фото: Michigan Lottery

По словам женщины, она не планирует тратить выигрыш сразу и собирается сохранить весь приз.

Ранее Фокус сообщал, что парень выиграл 58 млн фунтов и устроил вечеринку с друзьями в пентхаусе в другой стране. Во время поездки компания заглянула в известный пляжный клуб, ранее принимавший таких звезд, как Джастин Бибер. Помимо этого, они сняли сразу 2 пентхауса и наслаждались изысканными напитками.

Также стало известно, что Жаклин Мангус решила спрятать лотерейный билет в Библии. Женщина не придавала этому особого значения, но, как оказалось, это стало счастливым предзнаменованием.