Лотерейный билет, спрятанный в Библии, принес женщине 1 млн долларов (фото)

Жаклин Мангус решила спрятать лотерейный билет в Библии. Женщина не придавала этому особого значения, но, как оказалось, это стало счастливым предзнаменованием.

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Жаклин Мангус, жительница небольшого города Монета в штате Вирджиния (США), выиграла 1 миллион долларов в новогодней лотерее "Миллионер Вирджинии". Ее необычный способ хранения лотерейного билета, по ее словам, мог сыграть решающую роль в этом успехе. Об этом пишет UPI.

После покупки билета в магазине Lake Mart & Deli женщина решила спрятать его в Библии. Она не придавала этому особого значения, но, как оказалось, это стало счастливым предзнаменованием.

Через несколько дней после розыгрыша Мангус увидела новость о том, что один из выигрышных билетов был продан именно в ее городе. С тревогой и волнением она открыла Библию, чтобы проверить свой билет. Когда на экране проверочного устройства появились заветные цифры, подтверждающие выигрыш в 1 миллион долларов, эмоции захлестнули ее.

"Я была просто в восторге, меня буквально защекотало до смерти", — призналась американка представителям лотереи, добавив, что поначалу не могла поверить в свою удачу.

Жаклин Мангус выиграла 1 миллион долларов в новогодней лотерее "Миллионер Вирджинии" Фото: Virginia Lottery

На вопрос о том, как она планирует распорядиться своим внезапным богатством, женщина ответила, что пока не приняла окончательного решения. Однако теперь у нее есть возможность осуществить давние мечты.

Издание отмечает, что в лотерее "Миллионер Вирджинии" было разыграно три главных приза по 1 миллиону долларов, и билет Мангус оказался одним из них. Ее невероятная история уже привлекла внимание местных жителей, а многие начали задумываться: возможно, счастливые билеты действительно стоит хранить в особенных местах?

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