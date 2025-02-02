Лотерейний білет, захований у Біблії, приніс жінці 1 млн доларів (фото)

Жаклін Мангус вирішила заховати лотерейний квиток у Біблії. Жінка не надавала цьому особливого значення, але, як виявилося, це стало щасливою ознакою.

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Жаклін Мангус, мешканка невеликого містечка Монета в штаті Вірджинія (США), виграла 1 мільйон доларів у новорічній лотереї "Мільйонер Вірджинії". Її незвичайний спосіб зберігання лотерейного білета, за її словами, міг зіграти вирішальну роль у цьому успіху. Про це пише UPI.

Після купівлі квитка в магазині Lake Mart & Deli жінка вирішила заховати його в Біблії. Вона не надавала цьому особливого значення, але, як виявилося, це стало щасливою ознакою.

За кілька днів після розіграшу Мангус побачила новину про те, що один із виграшних білетів був проданий саме в її місті. З тривогою і хвилюванням вона відкрила Біблію, щоб перевірити свій квиток. Коли на екрані перевірочного пристрою з'явилися заповітні цифри, що підтверджують виграш в 1 мільйон доларів, емоції захлеснули її.

"Я була просто в захваті, мене буквально залоскотало до смерті", — зізналася американка представникам лотереї, додавши, що спочатку не могла повірити у свою удачу.

Жаклін Мангус виграла 1 мільйон доларів у новорічній лотереї "Мільйонер Вірджинії" Фото: Virginia Lottery

На запитання про те, як вона планує розпорядитися своїм раптовим багатством, жінка відповіла, що поки не прийняла остаточного рішення. Однак тепер у неї є можливість здійснити давні мрії.

Видання зазначає, що в лотереї "Мільйонер Вірджинії" було розіграно три головні призи по 1 мільйону доларів, і білет Мангус виявився одним із них. Її неймовірна історія вже привернула увагу місцевих жителів, а багато хто почав замислюватися: можливо, щасливі білети дійсно варто зберігати в особливих місцях?

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